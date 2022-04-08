Организаторы Уимблдона могут не допустить на турнир российских теннисистов

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8 апреля 2022, 11:58 Источник: sport-express.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Уимблдонский теннисный турнир пройдет в Лондоне с 27 июня по 10 июля. Его организаторы уже объявили, что российские и белорусские спортсмены будут допускаться до соревнований по специальным правилам. Окончательное решение по этому вопросу должно стать известно к середине мая. Но учитывая, что Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) — это частная структура, речь может пойти и о запрете на выступления.



Турнир «Большого шлема» в Лондоне — особенный даже на фоне остальных «мейджоров». AELTC является ультраконсервативной организацией. На правах родоначальников игры англичанам позволено создать «государство в теннисном государстве», где не действуют общепринятые регламенты и где можно творить со спортсменами все, что заблагорассудится организаторам Уимблдона. Приверженность англичан традициям неоднократно приводила к разного рода скандалам.



Одна из незыблемых традиций Уимблдона — выступление всех игроков только в белой экипировке. При этом понятно, что на светлых футболках и блузках хуже, чем на цветном и черном, видны пятна пота, считавшиеся когда-то неприличными. Борьба с «небелым» на Уимблдоне порой доходит до маразма, когда девушек штрафуют за цветные застежки на бюстгальтерах. Правда в том, что существуют правила тенниса, в которых ничего не говорится про белый цвет формы. Просто AELTC устанавливает свои правила. Интересно, как удивятся англичане, если вдруг в мусульманских странах на иностранных спортсменок начнут надевать хиджабы?



Раздевалки для игроков считаются гордостью Уимблдона. Изначально их делали для настоящих английских джентльменов со всеми удобствами и шиком. Проблема в том, что количество по-настоящему замечательных мест в раздевалках сильно ограничено — их отводят только лидерам рейтинга и бывшим чемпионам турнира. Остальные же чувствуют себя «плебсом», что сильно влияет на их эмоциональное состояние.



По поводу равенства между мужчинами и женщинами на Уимблдоне долгое время тоже были вопросы. Одинаковые гонорары здесь появились лишь 15 лет назад. Английский «мейджор» последним из всех турниров «Большого шлема» отказался от идеи более высокой оплаты для мужчин. До этого организаторы не уставали говорить, что джентльмены достойны более высоких призовых, поскольку они играют матчи из пяти сетов, а леди — из трех.



Самый крупный скандал в связи с действиями организаторов Уимблдона произошел в 1973 году. Международная теннисная федерация дисквалифицировала югославского игрока Ники Пилича за то, что тот вместо матча Кубка Дэвиса сыграл на турнире в Канаде. На «Ролан Гаррос» это наказание не приняли близко к сердцу, а вот в Лондоне заявку Пилича отклонили за полторы недели до старта Уимблдона. Его даже не пустили потренироваться. Тогда в знак протеста 81 теннисист снялся с мужского турнира.



Конечно, было бы великолепно, если бы АТP сейчас проявил такую же солидарность и по отношению к россиянам с белорусами. Если организаторы Уимблдона начнут доставать их политическими декларациями или вообще не допустят до турнира. Однако надежды на такой поворот очень мало.



