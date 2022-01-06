Звезду мирового тенниса Новака Джоковича могут депортировать из Австралии

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6 января 2022, 15:29 Источник: sport-express.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Лучший теннисист мира Новак Джокович стал жертвой политических игр. Он должен был выступить на Australian Open, который выигрывал уже девять раз, но сделать это, возможно, у него не получится.



На днях Новак Джокович объявил, что получил от австралийского штата Виктория разрешение на въезд без обязательной вакцинации и двухнедельного карантина. То, что ему нельзя делать прививки по состоянию здоровья, решили сразу две медицинские комиссии. Тем временем в ночь на четверг теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна. Пока Новак летел в Австралию, правительство этой страны решило аннулировать его визу. Звезду мирового спорта отправили в отель для мигрантов, ожидающих депортации.



Объяснения по поводу действий в отношении теннисиста давал лично премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. А президент Сербии Александр Вучич выступил в защиту спортсмена:



«Я провел с Джоковичем телефонную беседу и сказал ему, что сербские государственные органы делают все для того, чтобы положить конец преследованиям лучшего теннисиста мира. Наша страна будет бороться за Новака, правду и справедливость, используя все нормы международного права».



Конечно, медотвод Джоковича вызывает массу вопросов, но действия правительства Австралии не поддаются объяснению. Зачем ему потребовалось доводить дело до задержания Новака и угрозы депортации? Почему, к примеру, нельзя было попросить сербского спортсмена прилететь в Мельбурн на три дня раньше? Тогда бы он спокойно успевал отсидеть в изоляции до старта Australian Open весь положенный срок, как уже делал это год назад. Интересно, что Ассоциация тенниса Австралии ранее сообщала о 26 заявках на медотводы от прививок и о том, что досье Джоковича было не единственным одобренным при отмене карантина.



С этой ситуацией будет разбираться суд. На Australian Open Джокович имеет шанс выиграть рекордный 21-й титул «Большого шлема» и одержать в Мельбурне десятую победу. Организаторы заинтересованы, чтобы визовые проблемы серба решились, и он все-таки вышел на корт. При этом, отсутствие Новака на Открытом чемпионате Австралии открывает дорогу к титулу его главным конкурентам, в том числе россиянину Даниилу Медведеву.





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