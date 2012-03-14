Россиянки Шарапова и Кириленко прошли в четвертьфинал турнира в США

В Соединённых Штатах российская спортсменка Мария Шарапова поборется в четвертьфинале на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет 5,5 миллиона долларов, с соотечественницей Марией Кириленко.

Во вторник Шарапова без особых проблем обыграла итальянку Роберту Винчи, 21-й ракеткой соревнований - 6:2, 6:1.

Встреча длилась 1 час 12 минут, передает Би-Би-Си. Путевку в полуфинал Шарапова оспорит со своей соотечественницей Марией Кириленко, которая в четвертьфинале одолела еще одну россиянку Надежду Петрову - 6:1, 5:7, 6:2.