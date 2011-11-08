Стартовавший в Берси турнир стал для россиян одним из самых кратких

Появившимся в 1-й день традиционного теннисного турнира в Берси журналистам могло показаться, что организаторы соревнований первыми откликнулись к призывам премьер-министра страны о жертвах в пользу национальной экономики.

Дислокация, имевшая место в течении последних лет, существенно изменилась. Складывалось впечатление, что все потеснились. Так, зал, в котором традиционно до сих пор работали журналисты, с этого года был объединен с залом для пресс-конференций, который, в свою очередь, был отдан прессе под столовую, оказавшуюся раза в четыре меньше той, где обычно жуналисты разделяли свой обед с другой частью организаторов.

Впрочем, первое впечатление, как это часто бывает, оказалось обманчиво. Столовая, как выяснилось, была дополнительной. Теперь пресса могла питаться практически не выходя из-за компьютеров. Теннисистов к журналистам добавили для удобства. Общий же призовой фонд турнира выражался в весьма привлекательной цифре - 2750000 евро. Да и зрителей в этом году, по мнению президента FFT Жана Гашассена, опять ожидалось много, как все последние годы, после определенного спада интереса к турниру в недавнем прошлом.

Жаль, но на игру представителей России позитивные сдвиги не очень повлияли. Пожалуй, этот турнир стал одним из самых кратких для России. Мужчины добились впечатляющего результата, в первый же день вылетев с турнира стартовой тройкой. Открыв на центральных кортах игровой день, Михаил Южный достаточно быстро закончил турнир, проиграв Филиппу Кольшрайберу из Германии со счетом 6:4, 6:2. За ним последовали и два соотечественника, игравших позже. Сначала Николай Давыденко со счетом 6:7,5:7 уступил Андреасу Сеппи из Италии, а затем, ближе к ночи, за ним из сетки последовал и Дмитрий Турсунов, проиграв французу Адриану Маннарино 6:2,6:2.