Вера Звонарева выиграла у первой ракетки мира Каролины Возняцки (ВИДЕО)

Россиянка Вера Звонарева одержала первую победу на проходящем в Стамбуле итоговом турнире Женской теннисной ассоциации. Наша теннисистка переиграла первую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании.

Звонарева начала с победы в первом сете: 6:2. Во втором первая ракетка переломила ситуацию и сравняла счет по партиям.

В третьей, решающей партии лучше была Звонарева 6:3 - важная победа, позволяющая ей продолжить борьбу за выход в полуфинал.

Мария Шарапова в стамбульском турнире проиграла и во второй встрече. В напряженном первом сете с китаянкой На Ли дело дошло до тай-брейка, Мария повела 4:0, но затем позволила сопернице взять 7 розыгрышей подряд. Во второй партии Ли вышла вперед 5:2, но Шарапова сумела сократить отставание, и даже имела брейк-пойнт при счете 4:5, который реализовать не смогла.

Китаянка обыгрывает Шарапову 4-й раз подряд. После матча Шарапова заявила, что снимается с турнира.