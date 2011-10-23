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Янко Типсаревич выиграл Кубок Кремля
23 октября 2011, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]
Серб Янко Типсаревич победил своего соотечественника Виктора Троицки в финале московского теннисного турнира Кубок Кремля.
Встреча, которая состоялась на центральном корте СК "Олимпийский", завершилась победой первой ракетки турнира со счетом 6:4, 6:2.
Для 27-летнего уроженца Белграда успех в Москве стал второй в карьере победой на турнирах АТР. Первый титул серб завоевал три недели назад в Куала-Лумпуре (Малайзия).
Типсаревич уже играл в финале Кубка Кремля в 2009 году, однако тогда уступил россиянину Михаилу Южному.
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