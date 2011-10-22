Давыденко проиграл полуфинал Кубка Кремля Типсаревичу

Россиянин Николай Давыденко не смог пробиться в финал на московском теннисном турнире Кубок Кремля, который проходит в спорткомплексе "Олимпийский".



Трехкратный победитель Кубка Кремля Давыденко, посеянный в этом году под 4-м номером, потерпел поражение в полуфинале от первой ракетки соревнований Янко Типсаревича (Сербия) - 2:6, 5:7. Поединок продолжался 1 час 38 минут. В финале Типсаревич сыграет со своим соотечественником и действующим победителем турнира Виктором Троицки, который посеян под вторым номером.