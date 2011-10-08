Российская теннисистка Динара Сафина опровергла сообщения о завершении своей спортивной карьеры. В своем блоге в Твиттере Сафина, находящаяся в настоящее время на лечении в Германии, написала: "Я еще не делала официальное заявление, мне нужно время, и я всё объявлю". Отметим, спортсменка лечит хроническую травму спины.



Накануне брат Динары Сафиной, также известный теннисист Марат Сафин, заявил прессе, что его сестра приняла решение об уходе из спорта.

Динара Сафина родилась 27 апреля 1986 в Москве. Сафина вторая российская теннисистка в истории, ставшая первой ракеткой мира. Заслуженный мастер спорта России.

Финалистка Ролан Гаррос 2008 года в одиночном разряде, уступила в 2 сетах Ане Иванович со счетом 4:6, 3:6.

Финалистка Открытого чемпионата Австралии 2009 года в одиночном разряде, уступила в 2 сетах Серене Уильямс.

Финалистка Ролан Гаррос — 2009 в двух сетах проиграла соотечественнице Светлане Кузнецовой со счетом 4:6, 2:6

Победительница Открытого чемпионата США 2007 года в парном разряде (с Натали Деши)

Победительница 12 турниров ВТА в одиночном и 8 турниров в парном разрядах.

Финалистка Олимпиады-2008 в Пекине — в полуфинале одержала верх над хозяйкой соревнований китаянкой Ли На (7-6 7-5).

17 августа 2008 года в финале Олимпийских игр в Пекине в одиночном разряде стала серебряным призёром, проиграв россиянке Елене Дементьевой.

С 20 апреля 2009 года — первая ракетка мира, сместила Серену Уильямс.

В 2011 году после ряда неудачных выступлений Сафина прервала спортивную карьеру.