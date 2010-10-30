Южный: «Мне понравилась внезапность ухода Дементьевой»

Российский теннисист Михаил Южный выразил восхищение тем, в каком стиле Елена Дементьева объявила о завершении своей карьеры.

"Елена - одна из лучших наших теннисисток. Если честно, совсем не думал, что она завершит карьеру уже сейчас. Мне понравился тот способ, который она избрала для ухода: взяла и закончила играть, а не говорила об этом на протяжении сезона", - сказал 28-летний Южный, который вчера добыл в трехсетовой битве с румыном Виктором Ханеску путевку в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге.