Победитель Кубка Кремля Виктор Троицки назвал день «лучшим в карьере»

Сербский теннисист Виктор Троицки, обыгравший в финале Кубка Кремля киприота Маркоса Багдатиса со счетом 3:6, 6:4, 6:3, прокомментировал эту победу в интервью «Спорт-Экспрессу»:

«Маркос здорово провел первые полтора сета, но потом я смог войти в матч. Здорово выиграть свой первый титул. У меня нет слов, чтобы описать все то, что у меня в мыслях. Я бы сказал, что это лучший день в моей карьере. Я очень долго ждал этого момента. Приятно, что первая победа пришла в Москве, потому что мой отец русский.

Я нервничал, подавая на титул, но старался особо не думать об этом. Ошибки, которые я допустил в полуфинале в Токио против Рафы, когда я подавал на матч, но проиграл, на этот раз помогли мне».