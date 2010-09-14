Вера Звонарева вышла на 4-е место в мировом теннисном рейтинге

Россиянка Вера Звонарева, ставшая финалисткой Открытого чемпионата США по теннису, поднялась с 8-го на 4-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном на сайте организации.

Клейстерс, несмотря на второй подряд трофей в Нью-Йорке, опустилась с третьего на пятое место. Лидером мирового рейтинга остается американка Серена Уильямс, не выступавшая на US Open из-за последствий пореза стопы. Ее преследовательницей остается датчанка Каролин Возняцки, а на третью строчку вышла сестра Серены - Винус Уильямс.