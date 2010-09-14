Надежда Петрова проиграла финал US Open в парном разряде

Российская теннисистка Надежда Петрова проиграла финал Открытого чемпионата США в парном разряде. В паре с американкой Лизель Хубер она потерпела поражение со счетом 6:2, 4:6, 6:7 (4:7) от дуэта в составе американки Вани Кинг и представительницы Казахстана Ярославы Шведовой, которые повторили свой успех Уимблдона-2010.

Петрова пока не имеет титулов с турниров Большого Шлема ни в одиночном, ни в парном женском разрядах.