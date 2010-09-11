Вера Звонарева - в финале US Open-2010!

Россиянка Вера Звонарева вышла в финал Открытого чемпионата США по теннису, выиграв у первой ракетки турнира датчанки Каролин Возняцки в двух сетах - 6:4, 6:3. Поединок продолжался 1 час 25 минут.

Звонарева, посеянная под 7-м номером, впервые в своей карьере сыграет в финале этого престижного турнира. И во второй раз - в финале соревнований Большого Шлема. В нынешнем году она уже выходила в финал Уимблдона, но в битве за трофей не справилась с американкой Сереной Уильмс.

Теперь ее соперницей станет победительница матча Ким Клейстерс (Бельгия, 2-й номер посева) - Винус Уильямс (США, 3).