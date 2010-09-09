Звонарева вышла в полуфинал US Open, победив эстонку Канепи

Сильнейшая на данный момент российская теннисистка Вера Звонарева впервые в своей карьере вышла в полуфинал Открытого чемпионата США, победив в четвертьфинале представительницу Эстонии Кайю Канепи со счетом 6:3, 7:5.

В полуфинале ее соперницей станет датчанка Каролин Возняцки, которая одолела Доминику Цибулкову (Словакия). Ранее лучшим достижением Звонаревой на US Open был выход в 4-й круг. Другую пару полуфиналисток составили Ким Клейстерс (Бельгия) и Винус Уильямс (США).