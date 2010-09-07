Звонарева вышла в 1/4 финала US Open единственной среди россиянок

Российская теннисистка Вера Звонарева одержала убедительную победу в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США над немкой Андреа Петкович (6:1, 6:2).

Таким образом, Звонарева, восьмая ракетка мира, осталась единственной россиянкой, продолжающей борьбу на US Open. Вчера турнир покинули Светлана Кузнецова и Мария Шарапова, не сумевшие преодолеть стадию 1/8 финала.

"Конечно, хотелось бы, чтобы девчонок осталось больше, чтобы все смотрели и поддерживали, но для меня ничего не меняется - мне нужно также выходить и бороться в каждом матче, как и во всех предыдущих, никто просто так ничего не отдаст", - сказала Звонарева на пресс-конференции.

В четвертьфинале ей предстоит встреча с эстонкой Кайей Канепи.



