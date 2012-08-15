Эхо Олимпиады: они сражались за Родину

Блестящие победы соотечественников под занавес Олимпиады положили конец спорам о провале нашей команды. На излёте Игр мы набрали больше наград, чем четыре года назад. В Пекине россияне завоевали 72 медали, 23 из которых были золотыми. В Лондоне – 82 и 24. И пусть этого всё равно не хватило, чтобы обойти Великобританию и занять третье общекомандное место. Осталось ощущение, что на следующей летней Олимпиаде – в Рио-де-Жанейро-2016 – мы его себе вернём.

Закончен бал, но не гасите свечи

Несмотря на то что Россия не дотянула ни до Сиднея-2000 (32 золотые медали, 88 наград всего), ни до Афин-2004 (27–92), а также очевидные неудачи в тяжёлой атлетике, стрельбе, фехтовании, гандболе, водном поло, велотреке, академической гребле и плавании, наше выступление в Лондоне вызвало немало позитива и поводов для радости. Например, прорывы в спортивной гимнастике, которая принесла первое за последние 12 лет золото. В том же дзюдо, где прежде мы никогда не поднимались на вершину олимпийского пьедестала, а в Лондоне заставившем играть российский гимн аж три раза. Даже если не считать залётной бронзы в бадминтоне, расширение прежней медальной базы, в том числе золотой, у нашей команды налицо. Вспомним про греблю на байдарках и каноэ, женскую борьбу, таэквондо, прыжки в воду, прибавивших баскетболистов и великолепных волейболистов. Конечно, наибольший вклад в командную копилку внесли легкоатлеты и борцы. Однако нельзя сказать, что погоду в нашей команде в Туманном Альбионе делали исключительно они. Плюс непобедимые, но ограниченные в медальном потенциале синхронное плавание с художественной гимнастикой.

Главное – у нашей олимпийской сборной появилась перспектива. Да, среди российских чемпионов и призёров не было космических фигур калибра Майкла Фелпса или Усейна Болта. Зато среди них сформировалась довольно большая группа спортсменов, для которых этой Олимпиадой, считай, карьера только началась. Гимнастки Алия Мустафина и Виктория Комова, дзюдоисты Арсен Галстян и Мансур Исаев, борцы Роман Власов и Наталья Воробьёва, прыгуны в воду Илья Захаров и Евгений Кузнецов, байдарочники Александр Дьяченко и Юрий Постригай, штангист Руслан Албегов, таэквондист Алексей Денисенко… Далеко не полный список вчерашних юниоров, которым на первых же в жизни Играх удалось подняться на подиум. Причём не в силу какого-то стечения обстоятельств. А потому что по-настоящему были его достойны. По сути, это список для Рио-де-Жанейро 2016 года.









Роман Власов

В целом же выступление российской команды в Лондоне, особенно на исходе Олимпиады, оставило впечатление совсем неплохо проделанной работы. За которую следует поблагодарить всех, кто её выполнял, обеспечивал и направлял. Хотя к тем, кто обеспечивал и направлял, всё-таки осталось немало вопросов. Надо надеяться, что дальше будет лучше. И отдавать себе отчёт, что в большом спорте Америка – это Америка, Китай – это как некогда СССР. Нужно возвратить себе достойное третье общекомандное место, цель отнюдь не зазорная. Есть много полей деятельности, сфер и направлений, где россиянам о том, чтобы стать третьими в мире, приходится только мечтать.

Алексей РАТНИКОВ





Уделали бразильцев, как из пушки

Запоминается последняя фраза. И мы, конечно, уже не забудем пушечный удар Дмитрия Мусэрского, вколотившего последний мяч в пол, как гвоздь. Глубже не бывает – по самую шляпку! 32 года мы не могли взять волейбольное золото. Теперь всё-таки взяли – обыграли сборную Бразилии на зубах, когда всё уже, казалось, было потеряно.

Волейбольная золотая медаль, которая прервала серию неудач, была отнюдь не случайной. Наоборот – полностью закономерной. Статус фаворита Россия обрела ещё в прошлом сезоне, когда выиграла Мировую лигу и Кубок мира. Именно тогда она оттеснила на вторую ступеньку в иерархии сильнейших команд долго доминировавших бразильцев. В лондонском финале команды этих стран вновь сошлись лицом к лицу, и латиноамериканцы выглядели поначалу до предела уверенными в себе. Наши уступали 0:2 по сетам, им пришлось отыграть два матчбола. Но в конце концов бразильская сборная была сломлена и на тай-брейке потеряла способность сопротивляться.

– А что же происходило с российскими игроками до этого переломного момента? – вопрос 36-летнему опытнейшему ветерану Сергею Тетюхину.

– Да ничего хорошего не происходило. Мы перемещались по площадке в ожидании того, что бразильцы ни за что ни про что начнут отдавать нам мячи. Однако Бразилия – это та команда, которая мячи никогда не отдаёт. Их нужно выцарапывать, вырывать с мясом.

– В критические мгновения не вспомнился досадный проигрыш в Сиднее?

– Он был обидным, но по ходу этого матча мы о нём не вспоминали. Невозможно было допустить осечки, невозможно было проиграть.

– Полагали так даже после двух отданных сетов?

– Именно. В подсознании даже мысли не возникало, что на сей раз упустим золото.

– В третьей партии главный тренер Владимир Алекно сделал гениальный ход. Он убрал с диагонали Макса Михайлова и поставил на его место 218-сантиметрового Дмитрия Мусэрского…

– Да, игру Михайлова бразильцы разобрали досконально, а тактические перестановки нашего тренера их шокировали. Очень важно, что Алекно не побоялся сделать перестановку с Димой Мусэрским. Не засомневался, что Дима не справится. Не испугался, что кто-то там что-то скажет. Тренерская отвага и высокая интуиция в одном флаконе.









Фото ИТАР-ТАСС

– Кстати, вы поддерживаете идею Алекно об отказе от зарплаты в сборной?

– На самом деле как таковой зарплаты у игроков в сборной никогда не было. Были выплаты в виде стипендий или суточных. Ведь в сборной ты играешь не за деньги, а за флаг, за Россию. Что касается денег, то в национальной команде была хорошая премиальная система. И за выступления на прошлогодних мировых турнирах мы неплохо заработали. Получилось, что пришли играть не за деньги, а набили ими полные карманы.

Дмитрий МИХАЙЛОВ

Попала в историю не с чёрного хода

29-летняя российская синхронистка Анастасия Давыдова завоевала в Лондоне своё пятое олимпийское золото. И вошла в историю – таким достижением не может похвастаться никто из современных наших спортсменов.









- Ася, вы уже заявили, что больше не будете выступать в синхронном плавании, и собираетесь начать тренерскую карьеру.

– Да, хочу сказать, что для меня эта пятая золотая медаль стала самой тяжёлой и самой счастливой в жизни. Я знала, что при любом раскладе эта Олимпиада станет последней. Пришло время заняться тренерской работой, меня к этому тянет.

– Вы ведь уже уходили, но всё же вернулись. А ваша бывшая партнёрша по дуэту и лучшая подруга Анастасия Ермакова – нет…

– Мы же вместе с Настей после годовой отлучки решили вернуться в сборную. Только она, к сожалению, не смогла продолжать из-за серьёзной травмы. Получилось, что из состава дуэта Давыдова – Ермакова выступать в группе осталась только я. Настя уехала работать тренером в Италию. Она давно исподволь себя к этому готовила. Самостоятельно учила на сборах итальянский язык. Хотя, по-моему, не было каких-то предпосылок к тому, что он ей когда-нибудь понадобится. Просто Насте безумно нравилось звучание итальянской речи и культура этой страны.

– Вы продолжаете тесно общаться?

– Конечно! Постоянно! Она довольна тем, чем занимается, ей нравится тренерская жизнь и всё, что в Италии её окружает. Не совру, если скажу, что моя подруга сейчас очень-очень рада за меня.

– А вы могли бы вот так, как Ермакова, увлечься языком, культурой, антуражем какой-нибудь страны и уехать туда жить и работать?

– Нет. Буду работать только в России. Для начала потренирую юниорок, а потом – как Бог даст.

– Анастасия Давыдова не станет поднимать на учеников голос, как её личный наставник Татьяна Данченко? Или будет такой же жёсткой, как главный тренер сборной Татьяна Покровская?

– Уверена, что мягкой не буду точно. Потому что всегда была требовательной к себе и буду так же относиться к своим ­подопечным.

Марфа ДМИТРИЕВА

Стреляный воробей

В олимпийском Лондоне 21-летняя Наталья Воробьёва в сверхзрелищной манере выиграла самую престижную в женской вольной борьбе категорию – до 72 кг. В финале россиянка на туше победила искушённую болгарку Станку Златеву, пятикратную чемпионку мира.

Гуляй, Тулун, от всей души

Тулун – городок на северо-западе Иркутской области с населением 45 тыс. человек. Малая родина нашей первой девушки-борца, вчерашней юниорки, завоевавшей золото Игр. Рассказывают, что все сознательные местные горожане в ночь решающей схватки Наташи держали за неё кулачки и сжимали кулачищи. А затем сотни не сдерживавших эмоции сибиряков повыскакивали на улицы и устроили импровизированный автопробег в честь прославившей город и страну землячки. Шум и гам никого особо не волновал: многие не сомкнули глаз до рассвета. В зале спортивной школы, где когда-то начинала Воробьёва осваивать борьбу, был установлен большой экран, и многочисленная публика просматривала бесчисленное количество раз запись поединка.

В плотном окружении друзей, знакомых, бывших воспитанников – Камиль Джиганчин, первый тренер спортсменки. Смотрел награждение со слезами на глазах.

– Она 11 лет назад пришла ко мне в зал чисто из любопытства. Дело было вечером, делать было нечего… Здоровенькая такая, ладненькая, – поделился воспоминаниями наставник. – Сразу понял, что надо брать. Шесть годочков с ней вот здесь отработали. Наташа стала четырёхкратной чемпионкой России, первенство Европы выиграла. Потом на неё обратили внимание маститые специалисты, пригласили в Санкт-Петербург. Там она не только спортом занималась, но и поступила в Университет аэрокосмического приборостроения, учится на экономиста.

Убойная статистика

Рассказал тренер «по секрету» также о том, что в детстве Воробьёвой строго-настрого было запрещено бороться на соревнованиях со сверстниками мальчишками. Потому что те так сильно расстраивались после поражений, что теряли интерес к борьбе и потихоньку исчезали из секции. Наблюдая за схватками Наташи по ходу олимпийского турнира, возникли мысли о том, что точно так же вполне мог бы поступить и кое-кто из нынешних соперниц сибирячки.

Уж слишком бросается в глаза её спортивное преимущество. Впрочем – не только спортивное. Наталья, безусловно, обращает на себя внимание незаурядными внешними данными. Лёгкостью передвижения по ковру, быстротой действий и, когда того требуют обстоятельства, их необычайной резкостью. В общем, неслучайно, что едва ворвавшись в большой спорт, она принялась штабелями укладывать противниц на лопатки. Специалисты подсчитали, что Воробьёва заканчивает на туше семьдесят процентов схваток. Уникальный показатель!

В Лондоне Наташа проехалась по своим визави словно катком, но со скоростью гоночного мотоцикла. В четвертьфинале, к примеру, она сошлась с Гюзелью Манюровой, серебряным призёром Афин и первой олимпийской медалисткой в борьбе из России. Два года назад Манюрова перебралась в Казахстан, стала выступать за тамошнюю сборную и сейчас наверняка очень хотела напомнить о себе. В самом начале схватки она наглядно подтвердила это стремительной комбинацией на три балла. Однако недолго музыка играла. Воробьёва молниеносно прыгнула на казашку, словно молодая тигрица на добычу, и отправила титулованную-заслуженную на туше. С начала первого периода истекло 25 секунд.









Фото ИТАР-ТАСС

Дальше пошло-поехало. Олимпийская чемпионка Пекина Ван Цзяо из Китая оказалась на впечатанных в ковёр лопатках спустя 12 секунд. Кто бы мог такое заранее себе представить! В финале Наталью поджидала крепко сбитая, если не сказать – шкафоподобная, болгарка Станка Златева, многократная победительница мировых первенств. Однако нашей не стоило её особо опасаться: на весеннем чемпионате Европы Златева уже побывала в роли поверженной. На сей раз с ней пришлось повозиться целых полтора периода. Есть наше первое золото в женской борьбе!

Блеф от Карелина

В этот самый момент Сан Саныч Карелин, наше всё в истории отечественной и мировой борьбы, отмахнулся от журналистов и бросился что-то эмоционально объяснять сидевшей неподалёку на трибуне Елене Исинбаевой. И только потом прокомментировал заждавшимся репортёрам: «Я взахлёб рассказывал Лене, что Воробьёва провела против Златевой такой приём, какой ни один мужчина не сделает». Потом, правда, главный тренер российской сборной, убелённый сединами Юрий Шахмурадов, разоблачил блеф нынешнего депутата Госдумы. «Да простой на самом деле это приём – «мельницей» называется. С захватом руки и ноги одновременно. Однако как это исполнила Наташа – сначала раскачала массивную болгарку, затем забрала ногу и провела «мельницу», – высший класс!»

Серафима ВИНОКУРОВА

В чудеса нужно верить и творить их!

Когда сразу трое наших ведущих боксёров – Миша Алоян, Давид Айрапетян и Андрей Замковой – проиграли бои за выход в олимпийский финал, единственная надежда на золото осталась одна. 27-летний Егор Мехонцев в категории до 81 кг должен был сразиться с Адильбеком Ниязимбетовым из Казахстана.

Рассказывают, что ещё перед Играми великий российский боксёр Алексей Тищенко якобы предсказал: одно золото в Лондоне уже будет успехом. Путь к нему Мехонцева оказался тернистым.

– Вы провели блестящий полуфинал против бразильца Ямагучи Фалькао Флорентино (Егор выиграл со счётом 23:11). Это придало уверенности перед решающим боем?

– В полуфинальном поединке всё решила моя злость. Меня после четвертьфинала отец поздравил с бронзой и поёрничал: «Надеюсь, ты хочешь большего. А в этот раз боксировал отвратительно»…









Весь олимпийский турнир Мехонцев провёл, что называется, солидно, обыгрывая соперников с ощутимым запасом. Однако в финальном бою сшибся с упорным противником Адильбеком Ниязимбетовым. Казах оказался бойцом и вязким, и взрывным одновременно. В первом раунде Егор явно не был готов к темпу, который навязывал ему Адильбек. Наш уступил 3:4. Впрочем, далеко Ниязимбетова не отпустил, сохраняя минимальное отставание. В дальнейшем шла всё та же абсолютно равная борьба. Хотя надо признать, что пара ударов россиянина смотрелась более акцентированно. Впрочем, потрясти друг друга ни тому, ни другому так и не удалось. После двух раундов счёт был ничейным – 8:8. Когда прозвучал заключительный гонг, он оставался таким же ничейным – 15:15. Последовала волнительная пауза, и судьи отдали-таки предпочтение боксёру из России.

Рассказывают, что после окончания поединка Егора словно прорвало в общении с журналистами. Отвечая на вопрос, как он настраивался на этот бой, уралец из городка с тревожным названием Асбест выдал историю, которую припомнил перед выходом на ринг. «Я 18 лет своей жизни отдал боксу, – эмоционально поведал Егор. – Провёл всю юность на тренировках под руководством отца в обшарпанном подвале. Вставал в пять утра, занимался до изнеможения. Но ни о чём не жалею… Отец всегда говорил ребятам, которые рядом со мной в Асбесте тренировались: «Дерзайте, стремитесь, верьте! Вы станете чемпионами мира, будете олимпийскими чемпионами. Самыми сильными на свете!» Нашёлся там один взрослый Фома неверующий. Который однажды со скепсисом удивился: «Леонид Иванович, мы живём в маленьком городе, готовимся в чёрт знает каких условиях. Какие олимпиады? Смотрите на вещи реально». «А ты не смотри на вещи реально, – последовал отцовский ответ. – Нам те, которые смотрят на вещи реально, вообще не нужны. Нам с ними не по пути. Надо верить в чудеса и творить чудеса!»

Алексей ФРОЛОВ