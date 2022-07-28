Основного медоноса Приморья оберегают от браконьерских вырубок

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28 июля 2022, 06:28

«Зоны покоя» для произрастания липы на территории Приморского края установлены с весны 2019 года. Однако «чёрные» лесорубы продолжают нарушать запрет ну рубку липы. На этот раз факт незаконной заготовки древесины основного медоноса Уссурийской тайги выявили в Тигровском участковом лесничестве Сергеевского филиала Приморского лесничества. По предварительным оценкам, ущерб составил около 170 тысяч рублей. Материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

В региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира сообщили, что с жалобой в краевое учреждение «Приморское лесничество» обратились активисты Союза пчеловодов Приморского края. Инспекторы Приморского лесничества выехали в свой Сергеевский филиал, где осмотрели арендный участок, расположенный в Тигровском участковом лесничестве. В ходе инспекции специалисты обнаружили факт незаконной заготовки древесины липы объёмом до 20 кубических метров.

Специалисты отмечают, что на первый взгляд объём незаконно заготовленной древесины кажется небольшим, но ущерб от браконьерской вырубки превышает 50 тысяч рублей и считается значительным. Кроме того, липу незаконно рубили в одной из «зон покоя», установленных лесным планом Приморского края.

Как пояснили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, по уточнённым данным, ущерб от браконьерской рубки составляет до 170 тысяч рублей.

«Материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела», – заявили в министерстве.

Между тем, Приморский край признан лидером по выборочным рубкам в стране, это означает, что на лесосеках добываются деревья только определённых пород и возрастов, а другие остаются невредимыми. Выборочные рубки считаются наиболее щадящими и экологичным.

Кроме того, в регионе продолжается реализация госпрограммы «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020-2027 годы