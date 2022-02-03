Россия на Олимпиаде в Пекине может завоевать более 20 золотых медалей

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3 февраля 2022, 23:18 Источник: sports.ru

Фото: globallookpress.com

Прогнозы на Олимпиаду-2022 в Пекине делать очень сложно. В любой момент в спортивный расклад может вмешаться коронавирус, а самыми влиятельными, пожалуй, станут даже не допинг-службы, а люди, которые отвечают за тесты на ковид.



Тем не менее российские спортивные функционеры смотрят на возможные итоги Игр вполне позитивно.



«У нас очень хорошая сборная, мы готовы бороться за 30 медалей, за место в тройке», – заявил недавно глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.



И на самом деле - счет потерянных спортсменов из-за коронавируса пошел на десятки, но Россия при этом сохраняет состав близкий к оптимальному. Издание Sports.ru поделилось своими прогнозами.



Главные надежды россиян относятся к фигурному катанию. Прогноз: 7 медалей (3 победы).



Золото: командный турнир, Камила Валиева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.



Медали: Александра Трусова, Анна Щербакова, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.



В лыжных гонках Россия вполне способна взять одну победу и еще 5 медалей.



Золото: Александр Большунов (или эстафета с его участием).



Медали: Наталья Непряева, Александр Большунов, Сергей Устюгов, командные спринты, эстафеты.



В биатлоне у нас возможны три медали с одной победой мужчин.



Золото: Александр Логинов.



Медали: Кристина Резцова, мужская эстафета.



В экстремальных фристайле и сноуборде у России теперь главные зимние звезды.



Россия подчинила себе акробатику во фристайле и слалом в сноуборде: Максим Буров, Дмитрий Логинов и София Надыршина.



Фристайлист Буров второй год доминирует в Кубке мира: в прошлом сезоне забрал Глобус в акробатике, в этом – выиграл все четыре старта, на которых выступал. Максим был бы самым очевидным претендентом на золото, если бы не один нюанс – его дисциплину мощно развивают в Китае.



В мужском ски-кроссе Сергей Ридзик умеет собираться на важные старты.



Во фристайле Россия может взять три медали.



Золото: Максим Буров.



Медали: командная микст-акробатика, Сергей Ридзик.



В сноуборде наша команда может рассчитывать на две медали.



Золото: София Надыршина.



Медаль: Дмитрий Логинов.



От хоккея в России ждут золота, но его скорее всего не будет. Золото Пхенчхана потребовало от нашей сборной героических усилий. В тот момент у нас на фоне конкурентов была сверхтоповая команда. Легендарные ветераны Дацюк и Ковальчук. Суперзвезда КХЛ Никита Гусев на пике карьеры. Будущая звезда НХЛ Кирилл Капризов, уже набравший силу. Будущие энхаэловцы Гавриков, Зуб, Барабанов. Вячеслав Войнов без двух пропущенных из-за травм сезонов и еще моложе 30. Вадим Шипачев на четыре года моложе. Два молодых супервратаря Сорокин и Шестеркин, которые сейчас разрывают НХЛ, в Пхенчхане не пригодились, стоял опытный Кошечкин. Сборную России тренировал Олег Знарок, который выигрывал чемпионат мира.



Сейчас тренерский штаб состоит из бывших звезд НХЛ, в котором главный тренер не работал главным, а генеральный менеджер еще даже официально не закончил карьеру.



Из звезд в атаке – 34-летний Шипачев, который 4 года назад сел в запас после первой же игры, и уже почти 30-летний Гусев с неудачным опытом в НХЛ. Большая часть команды – средние игроки уровня КХЛ.



В целом, медаль взять реально, но для золотой потребуется настоящее чудо.

Цифры из текущего Кубка мира конькобежцев: за 90 гонок (54 в коньках и 36 в шорт-треке) у России всего 5 побед и 12 подиумов.



Главная проблема конькобежной команды – отсутствие очевидных героев. Еще пару лет назад ими были спринтеры Павел Кулижников и Руслан Мурашов, которые выкашивали кубковые подиумы, доминировали на чемпионатах мира и переписывали мировые рекорды, но сейчас неожиданно попали в кризис. После падения в кубковый подвал дивизиона B они даже не отобрались в команду на фирменные 500 метров, а главные спринтеры в стране теперь Виктор Муштаков и Артем Арефьев. Но это немного другой масштаб.



А в Пекине отдуваться за парней будут Ольга Фаткулина и Ангелина Голикова – в сборной сейчас они ближе всех к топ-секундам.



Прогноз: 4 медали в конькобежном спорте – Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Виктор Муштаков, командная гонка (мужская или даже женская).



В шорт-треке амбиции сборной России связаны с Семеном Елистратовым.



Прогноз: две медали в шорт-треке с участием Семена Елистратова – личная и в эстафете (мужской или смешанной).



Главные лица российского скелетона – Елена Никитина и Александр Третьяков – в синхронном порядке: по две победы и одной бронзе на этапах Кубка мира-2021/22.



Прогноз: две медали в скелетоне – у Александра Третьякова и Елены Никитиной.





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