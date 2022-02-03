Южноуральских олимпийцев активно поддерживают родные

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт → Олимпиада 13+

3 февраля 2022, 11:24 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Уже завтра в Пекине состоится открытие Игр.

Челябинскую область на 24-х зимних Олимпийских играх представляют 13 спортсменов, им предстоит побороться за награды в 5 дисциплинах. Напомним, что сборная России по численности спортсменов занимает второе место среди всех команд.

Во время важных стартов очень важна поддержка и болельщиков, и родных. Семья капитана «Металлурга» Егора Яковлева из Магнитогорска очень обрадовалась, когда узнала о том, что спортсмен будет участвовать в Олимпиаде.

«Первые чувства, это, конечно, радость и гордость. Потом уже волнение, переживания. Но мы болельщики опытные, будем смотреть каждый матч, в любое время суток», — рассказала Ирина, мама Егора Яковлева.

Добавим, что в числе первых честь страны будут защищать представительницы Челябинской области: Анастасия Григорьева (конькобежный спорт) и Екатерина Ефременкова (шорт-трек). Их забеги назначены на 5 февраля.

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