В Пекине раскрыли подробности о церемонии награждения зимней Олимпиады-2022

Аргументы Недели → Спорт → Олимпиада 13+

3 января 2022, 15:32 Источник: sports.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Пока не ясно, допустят ли на трибуны Игр-2022 зрителей, но некоторые подробности стали уже известны.



В церемонию награждения на Олимпиаде в Пекине заложена концепция «льда и снега, славы и чести». Пьедестал представлен организаторами в небесно-синем цвете. Он сделан из полностью перерабатываемых экологичных материалов. Покрытие выбрано особенное – чтобы никто из призеров не поскользнулся.



Интересно, что пьедестал разбирается и собирается как конструктор. Размеры его варьируются, поскольку он понадобится для награждения как хоккейной команды, так и одиночных фигуристов.











Стойка для медалей и букетов сделана из расчета на сильный ветер, который предсказывают на открытых олимпийских стадионах.











Поднос для наград выполнен в форме раскрытой книги и символизирует начало новой главы в истории культуры Китая. В релизе говорится, что Китай «рад предложить миру свою открытость, дружбу, мир и толерантность».











В качестве сувениров медалисты получат милых пандочек в золотых венках победителей.











Одним из главных сюрпризов на награждении станут букеты. Международный олимпийский комитет решил отказаться от живых цветов, и медалистам будут вручать вязаные букеты. Как сообщают организаторы, это решение принято «в соответствии с духом экологичности и разумности потребления». Такой олимпийский букет уже называют вечным.











Он связан вручную, из кашемира. Букет содержит 6 различных растений: роза символизирует дружбу, китайская роза – упорство, ландыш – счастье, гортензия – единство, листья лавра – победу, а оливковая ветвь, конечно же, мир. Букет перевязан лентой сине-голубых оттенков, что должно напомнить нам про лед и снег.



Награждать победителей будут юноши и девушки в костюмах их трех разных коллекций: «Счастливые снег и облака», «Великий пейзаж» и «Летающий снег династии Тан».











«Снег» и «облака» - небесно-синего и красного цветов. В этом фасоне соединены элементы традиционной китайской одежды и современные линии.



«Великий пейзаж» отсылает к знаменитой китайской картине XII века «Тысяча миль гор и рек». Здесь можно увидеть силуэты китайских гор.



Коллекция «Летающий снег династии Тан» создана под влиянием традиционных тканей династии Тан – с ее цветочным орнаментом и снежинками. Именно этот паттерн выбран организаторами главным – тут зашифрована концепция «Времени» – означает «открытое сердце, с которым Китай ждет в гости все страны мира».



Фото: Gettyimages.ru/Adam Pretty, Mark Kolbe, Richard Heathcote, Matthias Hangst; Twitter/Beijing2022, Tokyo2020





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