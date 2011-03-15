Президент Медведев хочет знать, как расходуются средства на Олимпиаду

Дмитрий Медведев поручил проверить, как расходуются средства на Олимпиаду-2014. Причиной этого стали факты двойного завышения цен на строительные материалы при возведении олимпийских объектов.



Об этих нарушениях президенту сообщил глава контрольного управления президента РФ Константин Чуйченко.



Президент подчеркнул: если для роста цен при реализации этих проектов есть объективные основания, пусть объяснят, если нет – это повод для других разбирательств.