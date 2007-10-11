Предынфарктный хеппи-энд

В воскресенье в Италии женская сборная России по баскетболу обыграла испанок в финале Чемпионата Европы. И повторила успех наших баскетболистов-мужчин, завоевавших континентальное золото тремя неделями раньше.

Золотой дубль



НЕ ПРОШЛО и месяца, как все повторилось. Финал Евробаскета-2007, Испания – Россия. И вновь драматичная победа наших – 68:74. В истории россий­ского спорта таких громких побед, добытых одновременно мужчинами и женщинами, еще не было. Однако то, что наши баскетболисты одолели в Испании хозяев турнира, – во многом сенсационно. А вот от девушек как раз победы ждали. Они и были явными фаворитами Чемпионата. Подтвердить этот статус гораздо труднее, нежели выиграть, находясь в роли «темной лошадки». Еще до отъезда женской команды в Италию руководство Российской федерации баскетбола поставило перед ней конкретную задачу – завоевать золото. Тогда же главный тренер сборной Игорь Грудин взял на себя смелость заявить, что «на Европе» его устроит только первое место. Оно дает эксклюзивное право напрямую, без отборочных матчей, отправиться в следующем году на Олимпиаду в Пекине. В противном случае наставник национальной команды обещал подать в отставку.

Основания для уверенности в силах российской сборной и у руководителей федерации, и у тренера сборной, конечно, имелись. Среди участников европейского первенства по-настоящему серьезных конкурентов у нее просто не нашлось. Это стало понятно еще задолго до финала, когда наши баскетболистки побеждали одного соперника за другим.

Правда, случилась единственная осечка. Во втором групповом турнире обидно проиграли сборной Сербии, которая в итоге даже не пробилась в плей-офф. Как призналась одна из самых результативных игроков российской команды Илона Корстин, «проигрыш от Сербии оказался очень полезным, без чего-нибудь этакого мы не можем… Все знают, что русские долго запрягают, зато потом быстро ездят. То есть собираются и к концу турнира обязательно прибавляют».



Игра без правил



ТАК оно и вышло. Расслабленность и некоторая вальяжность в игре россиянок испарились в мгновение ока. Под горячую руку они разгромили сборные Белоруссии (87:73) и Испании (64:49). В четвертьфинале с Литвой (75:58) и особенно в полуфинале с Латвией (67:36) стало совершенно очевидно, что в сборной России едва ли не каждый игрок способен взять инициативу на себя. К тому же специально настраиваться на финальный матч им было не нужно. Ведь соперник сам по себе был отличным раздражителем. Испанская сборная в последние годы – одна из лучших команд Европы. Теперь же она горела желанием, во-первых, взять реванш за собственное поражение на групповом этапе. Во-вторых, поквитаться за провал своей мужской команды в финале европейского первенства с Россией.

Впрочем, как говорится, хотеть не вредно. Наши-то, похоже, и вовсе решили устроить испанкам форменный разгром. После первой десятиминутки они вели уже 10 очков, после второй – 20. Четко контролировали игру, использовали свое огромное преимущество в росте. В общем, наглядно демонстрировали наконец-то обретенное командное взаимодействие. А уходя на перерыв, видимо, подумали, что результат у них в кармане. Испанки же, наоборот, перед второй половиной игры сумели взять себя в руки, вышли на площадку готовыми биться до последнего. Они и бились – в буквальном смысле слова. Причем не церемонясь, применяли против наших весь арсенал жестких и даже откровенно грязных приемов.

Судьи отнюдь не торопились наказывать грубиянок фолами. И тем удалось сократить отставание с 20 до 4 очков! Полезный, кстати, хотя и рискованный для нас опыт в преддверии пекинской Олимпиады. В 2004 г. на Играх в Афинах сборная России в полуфинале оказалась абсолютно не готова к откровенно грубой игре американок, поэтому довольствовалась лишь бронзовыми медалями. Теперь же в концовке финального матча спуску озлобленным испанкам наши девушки не дали, намерт­во удержав свое минимальное преимущество.

– Когда «+20» ближе к концу превратились в «+4», честно сказать, стало не по себе, – рассказала лидер сборной России Мария Степанова. – Сразу вспомнила мужской финал и подумала, что сейчас все может произойти с точностью до наоборот. Тогда россияне тоже ведь проигрывали 10 очков, потом догнали и вырвали победу «на флажке». Если бы испанки нас обыграли, это стало бы чудовищной несправедливостью. Но девчонки – молодцы. В нужный момент мобилизовались и не упустили золото…