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Топалов плохо болел за Крамника

№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », Алексей РАТНИКОВ  ]

Топалов плохо болел за Крамника
Теперь Крамник будет думать о матче-реванше...

В воскресенье 37-летний индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд выиграл Чемпионат мира по шахматам, проходивший в Мехико. Отобрав корону у россиянина Владимира Крамника, он стал 15-м по счету обладателем титула.

 

 В ПОСЛЕДНЕМ туре Виши заключил мирный договор с венгром Петером Леко, набрал 9 очков, и этого ему хватило для того, чтобы стать недосягаемым для соперников. «Победа Ананда выглядела совершенно закономерной, - прокомментировал итог чемпионата испанский гроссмейстер Мигель Ильекас. - Вишванатан лидировал с самого начала, играл весьма динамично и агрессивно». Теперь уже экс-чемпион Крамник отлично провел концовку турнира, набрав 2,5 очка в трех заключительных турах. Однако в результате лишь догнал Бориса Гельфанда и разделил с шахматистом из Израиля второе-третье места. У обоих по 8 очков. Четвертым оказался Леко (7), вслед за ним россиянин Петр Свидлер (6,5). С 6 очками пятое-шестое места заняли армянин Левон Аранян и наш Александр Морозевич. Четвертый представитель России, Александр Грищук, замкнул «восьмерку» с 5,5 очка.

 «В мире мало мест, где любят шахматы так же, как в Мехико, - радостно отметил новоиспеченный победитель первенства.  - Я счастлив, что мне удалось добиться такого успеха именно здесь!» Вообще-то если не эйфорию, то чувст­во искреннего удовлетворения по поводу мексиканского турнира должны испытывать все его участ­ники, а также руководители Международной шахматной федерации. Ведь после прошлогоднего (прогремевшего на весь мир «туалетным» скандалом) объединительного матча в Элисте между тогда еще сильнейшим по версии ФИДЕ болгарином Веселином Топаловым  и классическим чемпионом Владимиром Крамником шахматный мир действительно наконец-то объединился.

 Напомним, что главной особенностью элистинского матча было то, что проигравший его выпадал из участия в цикле розыгрыша звания чемпиона мира. То есть проигравший Топалов подписал сам себе приговор и лишился путевки на мировое первенство. Правда, уже после матча в Калмыкии скандальный болгарин буквально рвался всеми правдами и неправдами выступить в Мексике. Однако ФИДЕ заняла по этому вопросу принципиальную позицию и его туда не допустила.

 Забавно, что если бы в Мехико победил Владимир Крамник, то на правах предыдущего обладателя шахматной короны Топалов имел бы возможность бросить россиянину вызов. И  это был бы официальный матч за титул чемпиона мира. Чтобы вновь получить шанс сразиться за чемпион­ское звание, Топалов по идее должен был страстно болеть за игравшего на мексиканском турнире Крамника и молиться о том, чтобы тот его выиграл. В противном случае болгарину, хочешь не хочешь, пришлось бы ждать следующего отборочного цикла. Что ж, теперь точно придется - очевидно, что Топалов недостаточно искренне переживал за своего заклятого оппонента… Крамник, в свою очередь, как предыдущий чемпион мира может вызвать Вишванатана Ананда на матч-реванш и постараться вернуть себе титул, которым владел много лет. Собственно, такой матч уже официально запланирован на следующий год.

 

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