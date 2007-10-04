Кинг-Конг не «загасил» пожарного

В прошлую субботу в немецком городе Ольденбурге боксер-супертяжеловес Николай Валуев вернулся на ринг. Это после обидного поражения в апреле этого года от Руслана Чагаева из Узбекистана и потери титула чемпиона мира по версии WBA. Возвращение получилось не слишком впечатляющим. Валуев победил по очкам канадца Жана-Франсуа Бержерона, который легче его на 41 кг, но яркого бокса при этом не показал.

Ольденбургский тест

ТРИДЦАТИЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ пожарный из городка Сен-Жеронт канадской провинции Квебек - Бержерон до приезда в Ольденбург одержал на профессиональном ринге 27 побед подряд, но исключительно над малоизвестными боксерами. Каковым, собст­венно, до боя с Валуевым являлся и он сам. Экс-чемпион WBA все-таки в своей карьере выигрывал у очень неплохих по нынешним меркам бойцов вроде Лэрри Доналда, Джона Руиса, Оуэна Бека, Монти Баррета. Так что к самоуверенному утверждению Жана-Франсуа, что он-де собирается Валуева побить, никто серьезно не отнесся. Так же как никто не принимал всерьез того, как бержероновский тренер с увлечением демонстрировал заготовленное для этого поединка канадское ноу-хау - ботинки на 15-сантиметровой платформе. Наставник надевал их во время тренировок. Чтобы подопечный приноровился к разнице в росте между ним и 213-сантиметровым российским Кинг-Конгом. Кстати, отсутствие у Бержерона какого-либо прозвища (неотъемлемый атрибут всех известных боксеров-профессионалов) - лишнее свидетельство заурядности канадца на международном ринге. Впрочем, если за напускной бравадой он и ставил перед собой цель в поединке с Валуевым не проиграть позорно, то в итоге с успехом ее достиг.

Задача Валуева, естественно, была куда сложнее. В том, что он победит, конечно, сомнений у большинства болельщиков даже не возникало. Вопрос состоял в том, как он это сделает. Ведь у всех на памяти досаднейшая весенняя осечка санкт-петербуржца в поединке с Русланом Чагаевым. Самое обидное для поклонников Валуева было даже не то, что он проиграл значительно уступавшему ему по габаритам тяжеловесу из Узбекистана и отдал ему титул WBA. Просто тогда родилось ощущение, что россиянин как боксер уперся в некий потолок, полностью исчерпав свои возможности. Победа вовсе не далась Чагаеву так уж легко. Но он, более техничный, более подвижный, более сообразительный, нежели другие соперники питерского гиганта, как-то уж чересчур явно его просчитал. И не оставил Валуеву ни единого шанса вернуть контроль над ходом боя. Столь ушлых тяжеловесов, как Чагаев, в мире очень немного, но они есть. Поэтому стало совершенно очевидно, что Николая Валуева, со всей его неуклюжестью и медлительностью, отсутствием акцентированного удара, в дальнейшем ждут колоссальные проблемы. И что, не избавившись от них, о возвращении чемпионства нечего даже и думать.

Незаметная победа

НО ВАЛУЕВ решил опровергнуть утверждение, что в его 34-летнем возрасте меняться уже поздно. Он отказался от услуг своего прежнего тренера Манвела Габриэляна. И в течение двух последних месяцев истово работал под присмотром нового наставника - Александра Зимина. А вдруг и вправду приглашение знаменитого специалиста, выводившего на чемпионский уровень легковесов и средневесов, таких как Юрий Арбачаков и Орзубек Назаров, оказалось чудотворным ходом? Проверить это предстояло в ольденбургском бою с Бержероном.

Канадец-то оказался отнюдь не робкого десятка. Валуев контролировал развитие событий, но бой почти на всем протяжении выглядел равным. Бержерон часто огрызался, причем сразу после пропущенных ударов, и неплохо контратаковал. Валуев в этом нудном поединке бил, как и раньше, слишком мало. «Взорвался» лишь в самой концовке. В 11-м раунде здорово пробил соперника правой. А в 12-м так жестоко отметелил его у канатов, что оставалось только диву даваться, как Жан-Франсуа все-таки дотянул до гонга. И ведь это Валуев «отпустил» Бержерона, хотя имелась возможность добить его хотя бы до нокдауна. Но нокдауна, не говоря уж о нокауте, не было. Поэтому с трудом приходилось искать не бросающиеся в глаза признаки того, что Валуев все-таки выходит на иной, более высокий, уровень бокса.

Эксперты все же отметили, что по сравнению с апрельским боем - тоже против левши - Николай значительно лучше защищался. Чагаев после его выпадов регулярно находил бреши в валуевской обороне. Бержерону далеко не все удавалось. К последним раундам поединка с Чагаевым россиянин заметно «подсел». А в субботнем бою, напротив, сумел резко взвинтить темп. То есть в физической подготовке он вроде бы прибавил. Маловато? Однако не исключено, что и цели драться уже сейчас абсолютно по-другому, чем раньше, Александр Зимин с Николаем Валуевым перед собой не ставили. Но тогда когда же?