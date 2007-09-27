//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Маскаева временно лишили титула

№ 39(73) от 26.09.2007 [«Аргументы Недели », отдел спорта ]

Маскаева временно лишили титула

 Руководство Всемирного боксерского совета (WBC) присвоило нигерийцу Сэмюэлу Питеру звание  временного чемпиона в супертяжелом весе.

 Это решение было принято  после того, как действующий обладатель пояса Олег Маскаев был вынужден отказаться от назначенного на 6 октября поединка против Питера из-за травмы позвоночника, которая вывела его из строя на 3–4 месяца. Согласно правилам WBC, если Маскаев в течение года не сможет выйти на ринг, то он будет лишен титула в пользу временного чемпиона.

 КАК рассказал менеджер российского боксера Фред Кэш, Маскаев получил травму в безобидной ситуации. Совершая обычную пробежку, он вдруг почувствовал резкую боль в спине. Проведенное в клинике обследование показало защемление дисков позвоночника. С таким диагнозом врачи настоятельно рекомендовали Олегу какое-то время вообще не выходить на ринг. Как подчеркнул Фред Кэш, срыв боя отнюдь не означает, что Олег Маскаев не желает встречаться с Сэмюэлем Питером. Ведь в таких случаях регламент предусматривает перенос поединка на 90–100 дней.

 Однако сообщение о травме Маскаева вызвало крайне негативную реакцию в лагере его оппонента. Дино Дува, промоутер нигерийского тяжеловеса, заявил, что «он глубоко шокирован отказом Маскаева от боя». И сразу же обратился к WBC с требованием «проверить достоверность травмы и оценить ее серьезность».

 Подозрения промоутера Питера насчет того, что Маскаев якобы уклоняется от встречи с его подопечным основываются, видимо, на недавнем происше­ствии с Виталием Кличко.

 36-летний украинец целенаправленно готовился к бою с Макклайном. А потом вдруг отменил этот поединок по той же, что и Олег Маскаев, причине – полученной на ровном месте во время подготовки травмы. В связи с этим Дино Дува отправил в WBC предложение организовать 6 октября для Питера бой за титул временного чемпиона мира. Но руководство WBC решило присвоить нигерийскому боксеру это звание авансом, без боя.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Политика

"Можем "выдохнуть", - сенатор Косачев о процедуре обмена заключёнными

"Можем "выдохнуть", - сенатор Косачев о процедуре обмена заключёнными

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев оценил сообщение о завершении процедуры обмена между Киевом и Москвой заключёнными. По его словам, это первый шаг к выстраиванию диалога между странами.

//Политика

Зеленский сказал, куда отправит освобожденных украинцев

Зеленский сказал, куда отправит освобожденных украинцев

Вернувшиеся домой украинцы пройдут реабилитацию. Они будут направлены в государственную клинику. Об этом заявили киевский омбудсмен Людмила Денисова и президент Украины Владимир Зеленский.

//Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову

Задержан подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в субботу сообщила о задержании подозреваемого в разбойном нападении на дом председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Великая от Черного моря до Эгейского

Великая от Черного моря до Эгейского

В 80-е годы у нас в Старом Осколе было очень много болгар. Они по программе социалистической братской помощи занимались строительством. Ну как "занимались", получали две зарплаты, в Болгарии одну и в России вторую, и строили скажем так себе. Не лучше наших строителей. Но надо же было "кормить" чем то страны соцлагеря.

//Общество

Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Минфин РФ разработало новый законопроект по пенсионному обеспечению россиян. Документ c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте» направлен на согласование в Минтруд.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Американский эксперт назвал США "увядающей сверхдержавой"

Американский эксперт назвал США "увядающей сверхдержавой"

Американский профессор Азим Ибрагим заявил, что с приходом к власти Дональда Трампа Соединенные Штаты перестали использовать имперские амбиции и больше не являются надёжными партнёрами стран НАТО. По его мнению, США начинает терять статус сверхдержавы.

//Здоровье

Врач-онколог назвал симптомы, сигнализирующие о раке головы или шеи

Врач-онколог назвал симптомы, сигнализирующие о раке головы или шеи

Врач-онколог назвал симптомы, сигнализирующие о раке головы или шеи. Незаживающая ранка на языке или расцарапанная родинка - повод обратиться к онкологу. Среди симптомов - нарастающая осиплость голоса.

//Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк подтвердил, что актриса готовится дать интервью на телеканале в ближайшее время

Директор Анастасии Заворотнюк подтвердил, что актриса готовится дать интервью на телеканале в ближайшее время

Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов, сообщил, что актриса готовится дать интервью в эфире одного из телеканалов. По словам Христова, о своем здоровье Заворотнюк расскажет в ближайшее время.

//Культура

Глеб Матвейчук: Моя дочь – удивительный и музыкальный ребенок

Глеб Матвейчук: Моя дочь – удивительный и музыкальный ребенок

Романтичного красавца Глеба Матвейчука с полной уверенностью можно назвать счастливым человеком: он пишет музыку, снимается в кино, поет, участвует в ТВ проектах. И везде успешно. А дочь Алиса – высшая награда и счастье.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Певица Севара о ложном патриотизме, навязанной религии и запоздалой любви к себе

Певица Севара о ложном патриотизме, навязанной религии и запоздалой любви к себе

Став одной из самых популярных исполнительниц Узбекистана, Севара не остановилась на достигнутом. Севара рассказала «АН» о секрете своего успеха, новых проектах и как пошла в «Голос» «по приколу».

//В мире

За два дня на греческие острова прибыли почти 600 беженцев и мигрантов

За два дня на греческие острова прибыли почти 600 беженцев и мигрантов

Сегодня стало известно, что за минувшие пятницу и субботу на греческие острова, расположенные в Эгейском море, прибыли около 600 беженцев и мигрантов. Их прибытие в настоящий момент продолжается.

//Новости СМИ2

//Культура

Стало известно, когда Марк Захаров выпишется из больницы

Стало известно, когда Марк Захаров выпишется из больницы

Директор "Ленкома" Марк Варшавер рассказал, когда худрук театра Марк Захаров выпишется из больницы. 20 августа деятель культуры был госпитализирован в Москве с двусторонним воспалением легких.

//Политика

Нидерланды пытались сорвать процесс обмена между Россией и Украиной

Нидерланды пытались сорвать процесс обмена между Россией и Украиной

Процесс обмена заключенными задержался из-за давления Нидерландов. Глава тамошнего МИД Стефан Блок заявил о своих попытках повлиять на официальный Киев. Об этом сообщили нидерландские СМИ.

//Общество

В Новой Москве загорелся мусорный полигон

В Новой Москве загорелся мусорный полигон

В Новой Москве в субботу, 7 сентября, загорелся мусорный полигон. По данным МЧС, строительный мусор горел на полигоне твёрдых бытовых отходов в посёлке Марушкинском в Новомосковском административном округе.

//Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева отвела своих детей в школу и детсад и задумалась о паразитах

Ляйсан Утяшева отвела своих детей в школу и детсад и задумалась о паразитах

Ляйсан Утяшева и Павел Воля воспитывают дочь Софию и сына Роберта. Утяшева и Воля - заботливые родители. Можно и правильно питаться, и заниматься спортом, и соблюдать правила личной гигиены, но заболеть.

//Культура

Лариса Голубкина рассказала о ревнивом характере Андрея Миронова

Лариса Голубкина рассказала о ревнивом характере Андрея Миронова

Актриса Лариса Голубкина рассказала о ревнивом характере своего супруга Андрея Миронова. Знаменитые артисты прожили в браке десять лет – вплоть до скоропостижной кончины мужчины в 1987 году.

//В мире

Вместе с отпущенными в России украинцами в Киев прилетела кошка Маша

Вместе с отпущенными в России украинцами в Киев прилетела кошка Маша

Кошка Маша прибыла в Киев вместе с отпущенными в РФ по договоренности с Украиной удерживаемыми лицами, заявила экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.

//Новости партнеров

//Политика

На втором этапе Зеленский требует от России освободить рекетиров и террористов?

На втором этапе Зеленский требует от России освободить рекетиров и террористов?

Президент Украины заявил о втором этапе обмена заключенными между Россией и Украиной. Владимир Зеленский назвал тех, кого он хочет получить вторым траншем обмена. В число новых требований официального Киева вошло возвращение пойманных на шпионаже, рэкете и терроризме.

//В мире

Пьяные еноты заполонили столицу Канады

Пьяные еноты заполонили столицу Канады

В Канаде все чаще замечают енотов, которые находятся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение. Одна из жительниц южного района Оттавы очень испугалась, увидев такое поведение зверька.

//В мире

МИД: Зеленский показал готовность к компромиссам

МИД: Зеленский показал готовность к компромиссам

В субботу в Министерстве иностранных дел Российской Федерации высказались о взаимном освобождении лиц Россией и Украиной. В ведомстве заявили, что украинский лидер показал готовность к компромиссам.

//В мире

Меркель оценила освобождение россиян и украинцев

Меркель оценила освобождение россиян и украинцев

Канцлер Германии Меркель назвала возвращение задержанных россиян и украинцев в рамках договоренности между Россией и Украиной полным надежды сигналом.

//Спорт

Первый тренер Жиркова: Вчера Юра утер нос молодым!

Первый тренер Жиркова: Вчера Юра утер нос молодым!

Вчера сборная России в гостях выиграла отборочный матч ЕВРО-2020 у сборной Шотландии (2:1). Мнением об игре Юрия Жиркова поделился с еженедельником «Аргументы недели» его первый тренер Валерий Шарапов.

//Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Малышева пристыдила свою мать из-за вредного продукта в холодильнике

Телеведущая Елена Малышева пристыдила свою мать из-за вредного продукта в холодильнике

Заслуженный врач России, популярная телеведущая Елена Малышева пристыдила свою пожилую мать из-за очень вредного продукта в холодильнике. Об этом она рассказала во время интервью журналистам.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
2

В посольстве США на Украине оценили визит Путина в Крым
3

Шотландия терпит поражение от России 1:2
4

Директор Анастасии Заворотнюк подтвердил, что актриса готовится дать интервью на телеканале в ближайшее время
5

Четыре убивающие мозг человека распространенные привычки перечислили специалисты

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры