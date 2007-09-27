Маскаева временно лишили титула

Руководство Всемирного боксерского совета (WBC) присвоило нигерийцу Сэмюэлу Питеру звание временного чемпиона в супертяжелом весе.



Это решение было принято после того, как действующий обладатель пояса Олег Маскаев был вынужден отказаться от назначенного на 6 октября поединка против Питера из-за травмы позвоночника, которая вывела его из строя на 3–4 месяца. Согласно правилам WBC, если Маскаев в течение года не сможет выйти на ринг, то он будет лишен титула в пользу временного чемпиона.

КАК рассказал менеджер российского боксера Фред Кэш, Маскаев получил травму в безобидной ситуации. Совершая обычную пробежку, он вдруг почувствовал резкую боль в спине. Проведенное в клинике обследование показало защемление дисков позвоночника. С таким диагнозом врачи настоятельно рекомендовали Олегу какое-то время вообще не выходить на ринг. Как подчеркнул Фред Кэш, срыв боя отнюдь не означает, что Олег Маскаев не желает встречаться с Сэмюэлем Питером. Ведь в таких случаях регламент предусматривает перенос поединка на 90–100 дней.

Однако сообщение о травме Маскаева вызвало крайне негативную реакцию в лагере его оппонента. Дино Дува, промоутер нигерийского тяжеловеса, заявил, что «он глубоко шокирован отказом Маскаева от боя». И сразу же обратился к WBC с требованием «проверить достоверность травмы и оценить ее серьезность».

Подозрения промоутера Питера насчет того, что Маскаев якобы уклоняется от встречи с его подопечным основываются, видимо, на недавнем происше­ствии с Виталием Кличко.

36-летний украинец целенаправленно готовился к бою с Макклайном. А потом вдруг отменил этот поединок по той же, что и Олег Маскаев, причине – полученной на ровном месте во время подготовки травмы. В связи с этим Дино Дува отправил в WBC предложение организовать 6 октября для Питера бой за титул временного чемпиона мира. Но руководство WBC решило присвоить нигерийскому боксеру это звание авансом, без боя.