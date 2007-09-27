Особенный уход «особенного» тренера

Тренер, назвавший себя во время прихода в «Челси» «особенным», взорвал настоящую информационную бомбу. Жозе Моуриньо покинул знаменитый клуб, с которым у него был подписан контракт до 2010 года. Премьер-лига лишилась харизматичной фигуры, известной своими эксцентричными заявлениями на пресс-конференциях и сумасшедшими выходками у кромки поля во время матчей команды.

КОНФЛИКТ Моуриньо с руководством «Синих» назревал давно: еще в прошлом году говорили о его разногласиях с владельцем «Челси» Романом Абра­мовичем, который отказался выдавать необходимую сумму на укрепление состава. Последней каплей, переполнившей чашу терпения «Начальника Чукотки», стала блеклая ничья 1:1 в первом матче группового этапа Ли­ги чемпионов со скромным «Ру­сен­боргом» из Норвегии. По­т­ративший на команду более миллиарда долларов, Абра­мович не скрывал своего разочарования тем, что посмотреть на стартовый матч команды в престижнейшем турнире пришли на «Стамфорд Бридж» лишь 24 000 зрителей.

Когда норвежцы открыли счет, телеоператор перевел камеру на VIP-ложу, где в обществе своей новой спутницы Дарьи Жуковой сидел хозяин. Абрамович не хмурился, не печалился. Как раз напротив: веселился так, как будто это его команда забила гол! Картина была настолько редкостная, настолько красноречивая. Уже в тот момент невольно подумалось: что-то назревает. Предчувствия не обманули – «бомба» разорвалась спустя считанные часы.

Победа в Лиге чемпионов – идея фикс Абрамовича. Все меньше и меньше олигарху нравилась и игра команды. «Роман действительно разозлен, – признался анонимный источник из его близкого круга. – Он начинает всерьез задумываться о том, что клуб становится посмешищем, а этого он вряд ли хотел, когда покупал его».

Но напряжение в отношениях между Моуриньо и Абрамовичем росло не только на спортивной почве. Португальца выводили из себя кадровые назначения, совершаемые через его голову. Например, назначение Авраама Гранта – человека, который сейчас занял его место – на пост футбольного директора. Грант исполнял помимо своих номинальных обязанностей роль негласного осведомителя, следившего за каждым шагом Жозе.

Затем за кругленькую сумму в 30 млн. фунтов был куплен у «Милана» Андрей Шевченко. Украинский форвард никак не входил в планы Моуриньо. Невзирая на все титулы и заслуги мегазвезды, Моуриньо никогда не колебался перед тем, чтобы отправить Шеву в запас либо вовсе исключить его из заявки на матчи. К вящему неудовольствию Абрамовича.

Отношения между Моуриньо и Шев­ченко оставались напряженными, и ситуацию можно было разрулить лишь уходом из клуба одного из них. Абрамович остановился на тренере. По иронии судьбы, на самом успешном тренере в истории «Челси». За три года под руководством Моуриньо клуб добился побед в шести крупных турнирах, ни разу (!) не проиграл на «Стамфорд Бридж» в чемпионате страны, а из 120 матчей в премьер-лиге выиграл 85 и проиграл всего 10. Дело об уходе Моуриньо из клуба было уже решено, а он держался так, словно ничего не происходило. Он даже снимался в документальном фильме «Синяя революция» о своих успехах за время трехлетнего пребывания в команде. А потом он пошел в кабинет к директору клуба Питеру Кеньону – поговорить о сумме отступных за свой уход.

Затем Жозе прибыл в свой офис в тренировочном центре для прощальной речи с игроками. Когда все собрались в раздевалке, лично пообщался с каждым.

С некоторыми обнялся, дружески прижал к своей щеке. И всего один игрок удостоился лишь холодного официального рукопожатия – Шевченко. По некоторым сообщениям, в качестве компенсации он получил порядка 40 млн. долларов. Эта не имеющая аналогов сумма была выплачена ему не только за досрочный разрыв контракта, но и за то, чтобы он не вытаскивал грязное белье клуба на белый свет. И если он действительно будет держать язык за зубами, это будет означать, что данные сведения не лишены оснований.

У «особенного» тренера и уход – особенный.