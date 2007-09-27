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В ожидании скандалов

№ 39(73) от 26.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]

В ожидании скандалов
Эйфорию игроков «Локомотива» можно понять: железнодорожники победили спартаковцев 4 раза за сезон

 Туров за 5–6 до окончания первенства России по футболу нет занятия интересней, чем, глядя на календарь оставшихся матчей, попытаться вычислить будущего чемпиона страны. «Аргументы неделi» также провели свои расчеты.

Прогноз Красича

 КОГДА после воскресной победы над «Амкаром» со счетом 1:0 полузащитник ЦСКА Милош Красич заявил, что теперь у его команды вновь появились шансы на чемпионство, многим показалось, что сербский легионер хочет выдать желаемое за действительное. Армейцы отстают от лидера «Зенита» на 8 очков (38 против 46), а это вроде бы огромное расстояние на дистанции в шесть оставшихся матчей. Но лукавый календарь чемпионата все же оставляет ЦСКА вполне реальные шансы побороться за одно из призовых мест, если даже не за чемпионство. Потому-то заявление Красича и звучит самонадеянно только на первый взгляд.

 В сентябре водораздел в премьер-лиге между теми, кто еще на что-то претендует, и теми, кто уже вряд ли поднимется в верхнюю часть турнирной таблицы, прошел в районе восьмого места. Есть «Зенит», «Спартак» (Москва), «Москва», ЦСКА, «Сатурн», «Динамо», «Локомотив» и «Амкар» и остальные. После 24 туров от «Зенита» до «Амкара» – 12 очков (46 и 34 соответственно). В пермском клубе конечно же не бьют себя в грудь и не обещают быть в «тройке». Но команде Рашида Рахимова, заслужившей в этом сезоне всеобщее уважение и за стиль, и за боевой характер, вполне по силам отобрать на финише очки и надежды у тех, кого манит блеск медалей и место в еврокубках – «Локомотива», «Москвы» и «Сатурна».

 С ЦСКА «Амкару», имеющему самую проч­ную оборону в премь­ер-лиге (всего 19 голов пропущено), правда, не играть. Да и вообще, армейцы будут со стороны наблюдать за дракой между основными конкурентами. После «матча года» с «Зенитом» в Питере 29 сентября они больше не встречаются с командами из нынешней первой «восьмерки». Правда, кровь им могут попортить клубы из «опасной зоны». Ни «Луч-Энергия», ни «Томь», ни «Крылья Советов», ни «Кубань» (все – по 25 очков) пока не гарантировали себе сохранение на будущий год места в премьер-лиге.

 «Зенит» же после ЦСКА ждет «Локомотив», который после волевых побед над датским «Мидтъюлландом» в Кубке УЕФА (3:1) и «Спартаком» в чемпионате (4:3), похоже, находится на подъеме. А завершат питерцы чемпионат матчами с «Москвой» дома и «Сатурном» на выезде. Сколько очков наберет команда Дика Адвоката в этих встречах? Думаю, никто сегодня не даст ответа на этот вопрос. А насколько гостеприимен будет в 28-м туре нальчикский «Спартак», которому очки нужны не меньше «Зенита»?

 У московского «Спартака» график полегче. Из команд первой «восьмерки» ему остались «Москва», «Сатурн» и «Динамо» в последнем туре. Встретится он также с более или менее благополучными «Химками», одноклубниками из Нальчика и прощающимся с премьер-лигой «Ростовом».

Загадки Еврокубков

 А ЧТО же «Москва», которую уже сегодня можно назвать сенсацией чемпионата-2007? На ее пути 4 команды из «восьмерки», в том числе «Спартак» и «Зенит». Вполне возможно, что матч 29-го тура в Питере станет «золотым» для одного из его участников.

 Еще более запутанной ситуацию делают еврокубки, в которых участвуют ЦСКА, «Спартак», «Зенит» и «Локомотив». Нет сомнений в том, что последние трое выйдут в групповой турнир Кубка УЕФА. Если кто забыл, красно-белые выиграли первый матч квалификационного раунда у шведского «Хекена» со счетом 5:0. А питерцы разгромили бельгийский «Стандард» 3:0. Еврокубки всегда отнимают немало сил и эмоций у их участников, что в данной ситуации наверняка окажется на руку «Москве», которая только мечтает пробиться в Европу.

 Наконец, на итоговый результат чемпионата России могут повлиять так называемые околофутбольные технологии. Мало кто сомневается, что финиш сезона будет отмечен большими и малыми скандалами, связанными с договорными матчами, стимулированием третьих команд и судейскими «ошибками». И, учитывая количество претендентов на высокие места, можно только гадать, о каких суммах пойдет речь. Но это в календарных расчетах учесть вряд ли возможно.

 

Константин КЛЕЩЕВ,
Sportbox.ru – специально для «Аргументов неделi»

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