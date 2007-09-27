Кому нужен Сафин, когда есть Шамиль!

За последние годы Шамиль Тарпищев и обе его сборные одержали немало побед в командных теннисных кубках. Побед легких, как недавно против итальянок. Трудных, как в прошлом году против аргентинцев. Сенсационных, как этим летом над американками. Но еще никогда у россий­ской теннисной сборной не было столь странной, сдобренной изрядной щепоткой мистицизма, победы, как в прошедшем полуфинале Кубка Дэвиса против команды ФРГ…

Дезертирство в Тибет



ПОСТОЯННЫЕ из года в год удачи в командных баталиях обеих наших сборных привели к возникновению среди болельщиков и журналистов мифа о сверхъестественных способностях Тарпищева. Знающие люди на полном серьезе утверждали, что наш капитан способен одним взглядом загипнотизировать своего визави по другую сторону корта, вынудив его делать нелепые ошибки. А еще говорили, что Шамиль Анвярович – великий психолог. Благодаря знаниям, полученным еще в молодости во время стажировки в одной секретной психологической лаборатории, он обрел способность одним словом завести своего подопечного и заставить его выиграть, казалось бы, уже проигранный матч. При этом «шамилиманы» всегда ссылались на пример Марата Сафина, который каждый раз по приезде в сборную из незадачливого прожигателя жизни и карьеры сразу же преображался в могучего борца и главного добытчика победных очков.

Однако за пару недель до матча с немцами по имиджу великого и всемогущего Шамиля был нанесен сильный удар. И кем? Любимцем капитана – Маратом Сафиным. То ли очередная неудача на очередном чемпионате «Большого Шлема» произвела столь сильное впечатление на не самую сильную психику Марата, то ли ему не вовремя попался в руки иллюст­рированный журнал с описанием секс-тура несостоявшейся жены Даши Жуковой с Романом Абрамовичем. Но факт остается фактом – сразу по возвращении из Америки Сафин решил кардинально изменить свою жизнь и отправиться... в Тибет.

В принципе ничего сенсационного в такой поездке поначалу не было. История знала немало примеров, когда знаменито­сти – будь то Джордж Харрисон или Ричард Гир отправлялись за поиском смысла жизни в экзотическое высокогорное королевство. А потом после нескольких месяцев молитв и самосозерцания возвращались обратно успокоившиеся и набравшиеся новых сил. Но Сафин и здесь умудрился оказаться впереди планеты всей, решив отправиться в Непал в составе группы профессиональных альпинистов. Видимо, парню совсем стало невмоготу, что он в самый разгар сезона, бросив своего «второго отца» Тарпищева и товарищей по команде накануне полуфинала Кубка Дэвиса, стал покорять горы. Причем, если верить слухам, сбежал он тайком, даже не предупредив ни капитана сборной, ни родителей, ни своего лечащего врача.



Без выбора



ИЗ-ЗА дезертирства, если не сказать хлестче – предательства, Сафина сборная России впервые за последние годы лишилась накануне матча статуса фаворита.

Хотя и играла дома и на не комфортном для немцев покрытии – грунте в «Олимпийском». Лидер команды (по рейтингу, но не авторитету) Николай Давыденко оказался травмирован. Дмитрий Турсунов, за последний год поменявший репутацию одного из самых перспективных игроков Мужского Тура на сомнительную славу «самого веселого и… сексуально озабоченного блоггера в АТР-Туре», годился только в пару.

В отличие от Тарпищева его визави Патрик Кюнен был вполне доволен собранной под германским знаменем ратью. Лидер гостей, 11-я

ракетка мира То­мми Хаас, имел репутацию отчаянного бойца в кубковых встречах. Второй номер гостей – Кольшрайбер – стремительно приближался к заветной двадцатке сильнейших мирового рейтинга. А еще немцы вполне могли рассчитывать на победу в паре. Потому что ничего другого, как сочетание Южный–Турсунов, проигрывающих всегда, везде и всем, Тарпищев в силу вышеизложенных причин просто не имел. Недаром же все специалисты накануне матча предрекали успех гостям в соотношении 60 на 40.



Игра в непонятки



И ВОТ тут с потенциальными победителями стали твориться непонятные вещи. Их главный «парочник» Вас­ке – уже на второй день пребывания в Москве почувст­вовал сильное недомогание и выбыл из строя. Потом странности начали твориться с лидером команды Томми Ха­­асом. Вечером после очередной тренировки он «случайно» познакомился с какой-то сног­сшибательной блондинкой. Барышня по удивительному стечению обстоятельств свободно говорила по-немецки... Благодаря новой знакомой Хаас, вероятно, испытал немало блаженства. И потратил немало сил, которых ему как раз не хватило в первом матче против Южного.

Но развить нежданный успех россиянам не удалось – вышедший затем на корт травмированный Давыденко ничего не смог поделать со вторым номером гостей Кольшрайбером. А на следующий день нем­цы, как и ожидалось, уверенно победили в паре и повели в счете. Капитану гостей Кюнену осталось только одно – добыть решающее третье очко, выставив Хааса против Южного. Но узнав о том, что все эти дни Томми неплохо развлекался с некой московской «сексапилкой», Кюнен решил наказать его. И не выставил на матч, заменив совсем еще зеленым парнем с труднопроизносимой фамилией Петцшнер. Не иначе как внезапным помешательством назвать этот поступок было нельзя. Хотя и здесь нашлись люди, которые просчет немецкого капитана приписали могучим чарам Шамиля. Наш капитан накануне в парном поединке постоянно буравил тяжелым взглядом немца и, видимо, совсем «забуравил».

А дальше все было просто: Южный легко сравнял счет в матче, а Андреев на своем любимом грунте добыл победное очко. Второй за неделю триумф своей команды Шамиль Тарпищев встретил без особой радости. К тому моменту он уже знал, что нашим соперником по финалу Кубка Дэвиса будет сборная США. И это означало, что российскому капитану вновь предстоит многодневная нервотрепка с получением американской визы.