Мария Шарапова приехала на борщ

Интрига в решающем противостоянии за Кубок Федерации – командном чемпионате мира среди теннисисток – умерла еще в тот день, когда стало ясно, что итальянкам предстоит визит в Москву. А там российская команда практически непобедима. И если бы не сенсационное появление Марии Шараповой в расположении нашей сборной с ее последующим дебютом в таком унизительном для «богини прайм-тайма» амплуа, как спарринг-партнерша, писать о финале Россия – Италия вообще было бы нечего…

Миссия невыполнима

КАК известно, прошлогодний поход россиянок за Кубком закончился, едва начавшись, – после проигрыша сборной Бельгии. Но та не смогла развить успех, из-за чего победительницей розыгрыша оказалась довольно средняя по составу сборная Италии.

У итальянок были только две более или менее стоящие теннисистки – Франческа Скьявоне по прозвищу Прилипала (за ее милую привычку стоять в течение всего матча на задней линии, как приклеенной) и Флавия Пенетта, получившая кличку Секс-маньячка, за готовность заниматься «этим» с бой-френдом – знаменитым теннисистом Карлосом Мойей где угодно, когда угодно и сколько угодно. Поэтому никто не удивился, когда Пенетта предпочла отправиться со своим дружком на яхте – развлекаться в окрест­ностях Сардинии, возложив на Скьявоне практически невыполнимую миссию – сохранить Кубок Федерации для Италии. Миссию, в которую не верили даже самые завзятые оптимисты на Апеннинах – мест­ные спортивные журналисты. Они считали, что итальянкам сильно повезет, если проиграют со счетом 1:4.

При таком раскладе сил грядущий финал имел все шансы пройти незамеченным. Но за четыре дня до жеребьевки произошло событие, которое в одно мгновение вывело подготовку к матчу с заведомо известным итогом на первые страницы мировой прессы и выпуски теленовостей, – в Москву прилетела «ее несравненное величество» Мария Юрьевна Шарапова.

Но совсем недавно она демонстративно отказалась сыграть в четвертьфинале кубка и явно нелепо объяснила свое отсутствие на полуфинальном поединке. Отношения между кланом Шараповых и российской теннисной федерации стали столь же «теплыми и сердечными», как у нашего начальника Генштаба с генсеком НАТО. За эти несколько месяцев на «изменницу» Шарапову россий­ские средства массовой информации вылили столько ушатов грязи, что любая другая на ее месте вообще отказалась бы от поездок на историческую родину и начала процесс получения другого гражданства.

Странная Маша

ОДНАКО Мария все-таки прилетела в Москву. Что вызвало большой переполох в американской прессе. Сразу же появилось множество версий, пытавшихся объяснить нелогичный с точки зрения американцев поступок теннисистки. Одни из них были совершенно бредовые – вроде предположения известного своим русофобством телеканала «Фокс-ньюс» о том, что приехать Шарапову якобы заставили агенты ФСБ. Они-де угрожали ей в противном случае смертью оставшихся в России родственников. Другие старались перевести все в денежную плоскость. Так, по версии «Блумберг ТВ», замириться с россиянами Шараповых заставили менеджеры теннисистки. Они пришли к выводу, что больше 20 млн. долл. в год на американском и мировом рекламном рынках Мария при всей своей «западности» заработать не сможет. И как бы ни старалась, все равно останется для американцев чужой и менее любимой, чем сестры Уильямс. А это значит, что ей нужно начать зарабатывать деньги на необъятных российских просторах.

Если это предположение верно, то хозяева теннисистки сделали гениальный ход. Приехав сюда, Маша продемонстрировала всем своим недругам, что является истинной патриоткой России и готова защищать ее честь на теннисных кортах. При этом она отказалась участвовать в матче (а значит, сохранила шансы сыграть за сборную своей второй родины – США), сославшись на недолеченную травму плеча, которая, впрочем, не помешала ей ежедневно по два часа спарринговать ведущим теннисисткам России и даже принять участие в весьма травмоопасном футбольно-девичьем «междусобойчике». Столь странное поведение больной Шараповой сильно удивило лидера российской сборной Светлану Кузнецову. Она резонно заметила в одном из телеинтервью: «Если Шарапова называет себя травмированной, то почему она тогда спаррингует в полную силу?»

Но не только спаррингом и первым выходом в российской форме запомнилось это внеплановое появление Шараповой в российской столице. Между прочим, год назад в своем дневнике она назвала Москву нецивилизованным городом. Потому что в Москве нет ни одной кофейни «Старбакс», без которой «не наша» Маша просто жить не может.

Как показала прошедшая неделя, и без «старбаксов» в московской глухомани Шарапова нашла чем заняться. Причем в своих пристрастиях она оказалась удивительно постоянной. Снова ходила по городу в своем идиотском берете, огромных очках и появлялась на всех звездных тусовках. Снова поселилась в гостинице «Арарат-Хайатт» и, как говорят, каждый день обедала в ресторане «Шинок». Постоянно заказывала борщ с пампушками и вареники, как будто другого места, чтобы отведать украинскую кухню, кроме как в столице москалей, она просто не знает.