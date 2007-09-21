Полумиллионная благотворительность

В воскресенье обладательницами главного приза самой престижной в легкой атлетике коммерческой серии «Золотая лига» в миллион долларов стали россиянка Елена Исинбаева и американка Сания Ричардс. Они выиграли все шесть этапов этого соревнования соответственно в прыжках с шестом и в беге на 400 метров.

ДОЛГОЕ время Международная федерация легкой атлетики «игнорировала» женские прыжки с шестом, потому что победитель в них при участии Исинбаевой был бы известен заранее. Однако в этом году организаторы «Золотой лиги» наконец-то включили эту дисциплину в серию. Они просто-напросто убедились в том, что именно олимпийская чемпионка и многократная рекордсменка мира Елена Исинбаева благодаря своим феноменальным прыжкам и личному обаянию способна обеспечить полные трибуны на этапах состязания. Не участвуй, например, популярнейшая у болельщиков россиянка на заключительном этапе в Берлине, вряд ли на стадион пришло бы 70 тыс. зрителей.

Как и ожидалось, Исинбаева победила на всех этапах – в Осло, Париже, Риме, Цюрихе, Брюсселе и Берлине. Причем, соревнуясь, по сути дела, сама с собой, Елена повторила достижение двухлетней давности другой волгоградки – прыгуньи тройным Татьяны Лебедевой. Тогда Таня стала первым и до прошлого воскресенья единственным представителем России, когда-либо выигрывавшим главный приз «Золотой лиги». А интрига нынешней серии состояла лишь в том, придется ли Исинбаевой делиться миллионом с кем-то из других участников или нет.

Увы, поделиться все-таки пришлось. Помимо Елены главных претендентов на приз было еще двое. Однако одному из них – мировому рекордсмену на стометровке Асафе Пауэллу с Ямайки – очень не повезло. Из-за травмы он был вынужден пропустить один из этапов серии и выбыл из гонки за суперпризом. А вот американка Сания Ричардс оказалась удачливее. Как и в прошлом году, она завоевала часть премии – на сей раз половину. В Берлине Ричардс финишировала с лучшим результатом сезона в мире – 49,27, значительно опередив конкуренток.

Потратить заработанные в «Золотой лиге» деньги спортсменки намерены по-разному. Сания Ричардс заявила, что в последнее время у нее было слишком много связанных со стартами расходов. Чтобы компенсировать их, она теперь хотела бы выгодно «вложиться» в какой-нибудь надежный бизнес. Елена Исинбаева в свою очередь призналась, что она еще не решила, как распорядиться суммой в полмиллиона долларов. Однако подчеркнула, что ей бы очень хотелось помочь малоимущим детям в родном Волгограде. Для этого она планирует провести специальную благотворительную акцию. Напомним, что Татьяна Лебедева после победы в «Золотой лиге» также передала часть премиальных на нужды волгоградских дет­ских учреждений.