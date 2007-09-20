Где большой футбол?

«Аргументы неделi»: Будет ли выполнено данное Первым каналом обещание показать все решающие матчи финальной стадии чемпионата России по футболу?

Алексей Кузнецов, главный редактор Дирекции спортивного вещания Первого канала:

- ВСЛЕД за матчем сборных Англии и России начались решающие игры внутреннего первенства, или, как их еще называют, «матчи за шесть очков» между командами, претендующими на чемпионст­во. 22 и 23 сентября - первый уик-энд в сезоне-2007, когда «Первый» покажет встык сразу два матча одного тура. А игра в Питере спустя неделю представляется самой значительной с точки зрения распределения очков между лидерами по состоянию на конец сентября.

22 сентября мы показываем в прямом эфире игру Москва - Динамо, 23 сентября Локомотив - Спартак и 29 сентября Зенит - ЦСКА. Начало всех игр в 14:00. При определении матчей для трансляции у нас есть «право первого выбора», и мы им всегда пользуемся, выбирая самые важные игры, способные приковать внимание максимального числа зрителей.