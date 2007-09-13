Мышкины слезы

9 сентября в Штутгарте завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике. И мужская, и женская сборные России добились на нем главного - пробились на Олимпийские игры в Пекине. Но был и по-настоящему сенсационный сюрприз: золотая медаль 14-летней дебютантки Ксении СЕМЕНОВОЙ в упражнениях на брусьях.

КОНЕЧНО же, такого никто не ожидал. Ведь для Ксюши это вообще первое в карьере выступление на турнире такого высокого уровня. Даже в чемпионате Европы этого года ей не позволено было участвовать из-за юного возраста. А вот к соревнованиям в Штутгарте допустили, хотя 15 лет Семеновой исполнится только в октябре…

Изначально фаворитом в упражнениях на брусьях считалась другая русская - правда, с американским паспортом - Анастасия Люкин. Дочь нашего знаменитого гимнаста, двукратного олимпийского чемпиона Сеула‑88 Валерия Люкина и чемпионки мира по художественной гимнастике Анны Кочневой в двухлетнем возрасте вместе с отцом уехала в США. Воспитанная в лучших традициях советской гимнастической школы, она успешно представляет на международной арене эту страну. По оценке специалистов, именно у Люкин на брусьях сейчас самая сложная комбинация. Зато кроха Семенова - ее рост всего 140 см - исполнила свою не только виртуозно по элементам, но и без малейшего сбоя в целом.

Неожиданному триумфу россиянки искренне радовались и представители других республик бывшего Советского Союза.

- Потрясающе, что эта маленькая девочка, которую все мы полюбили и ласково называем «мышкой», принесла России единст­венное «золото»! - не скрывала своих эмоций олимпийская чемпинка Мюнхена-72 Антонина Кошель из Белоруссии. - Среди всех участниц финала только ей удалось избежать ошибок. Это какими же крепкими нер­вами нужно обладать в ее-то возрасте!

- Нервы? У Ксюши они такие же, как у других девчонок-гимнасток, - рассказывает тренер новоиспеченной чемпионки мира Марина Назарова. - Ксения очень много и усердно работает на тренировках. Нередко плачет, когда что-то не получается. Но, что удивительно, обожает соревноваться. Всю свою недолгую жизнь она в буквальном смысле провела в гимнастическом зале: мама моей подопечной тоже тренер. Как-то мне позвонили в сборную и предложили приехать в Новомосковск, чтобы посмотреть интересную девчушку. Поехала - и не зря. Действительно увидела нечто неординарное - ее глаза. Они у Ксении уже тогда горели, несомненно было, что ребенок безумно хочет чего-то добиться в спорте.

По рассказу тренера, у Ксюши пока что просто не бывает состояния «вне» гимнастики. Даже когда она не тренируется или не участвует в соревнованиях, постоянно просматривает DVD c записями каких-то турниров. Всех сильнейших гимнасток мира знает в лицо, помнит содержание их программ до мельчайших деталей.

- В январе Ксения выиграла в многоборье престижный турнир «Вога Клуб» в США. Потом впервые победила на чемпионате России в Лобне, где все убедились: Ксюша на многое способна, - продолжает Назарова. - На мировом первенстве в глубине души я надеялась на призовое место на брусьях. Но чтобы золотая медаль… В преддверии пекинской Олимпиады об этом нужно срочно забыть!