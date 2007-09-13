Ледовый расклад

Стартовавший на днях чемпионат России по хоккею, как и предыдущий, пройдет по абсурдной формуле - более полугода 20 команд будут выявлять квартет аутсайдеров.

«Салават Юлаев» и другие

ВЕДЬ в плей-офф опять выходят 16 коллективов. При такой схеме наверняка вновь не обойдется без так называемых странных результатов. Но будем надеяться на лучшее. Во-первых, хоккеисты все-таки будут биться за свои кровные, то есть премиальные, да и у многих команд есть счеты друг с другом. Чего только стоят противостояния магнитогорского «Металлурга» с «Авангардом». В таких матчах соперникам не до формул. Кроме того, руководители абсолютно всех команд продекларировали своей задачей выход в плей-офф. У кого-то, конечно, аппетиты и больше. Но в плей-офф хотят абсолютно все, чтобы потом можно было отрапортовать хозяевам и спонсорам.

Начиная с этого сезона, в чемпионате России по хоккею не будет ничьих. Теперь в случае, если овертайм не выявит победителя, его определят при помощи серии буллитов из трех бросков. Если и они не помогут, то судьба матча будет в руках следующей тройки, в которой могут быть хоккеисты, ранее выполнявшие броски. Напомним, что в НХЛ такое правило действует уже два года. Изменения в правилах коснутся и плей-офф. Теперь в пятых матчах при ничейном счете в серии будут назначаться 20-минутные овертаймы, число которых неограниченно, до тех пор, пока команды не выявят победителя.

Что касается стартовых раскладов, то в нынешнем чемпионате есть явный фаворит - «Салават Юлаев». Уфимцы все лето скупали хоккеистов, что называется, оптом и в розницу. Им удалось увести даже целую пятерку из «Ак Барса» - чемпиона по покупкам последних лет. Самым удачным приобретением «Салавата», безусловно, является защитник «Лос-Анджелеса» Олег Твердовский. В стартовых матчах, правда, он пока не блещет и, по словам главного тренера команды Сергея Михалева, еще далек от своих идеальных кондиций. Что получится из небывалой трансферной активности клуба из столицы Башкортостана, неизвестно. Пример с треском провалившегося в плей-офф нашпигованного звездами НХЛ того же «Ак Барса» еще свеж в памяти. Но результаты предсезонных турниров с участием «Салавата» впечатляют - уфимцы уступили лишь в двух матчах из 14-ти, выиграв при этом два турнира из трех.

Среди главных претендентов на медали по традиции и другие клубы-олигархи. Таковыми являются магнитогорский «Металлург», «Ак Барс», «Локомотив» и «Авангард», а также примкнувший к ним СКА. Если к различным успехам первого квартета мы уже привыкли, то питерцы решительно настроились штурмовать высоты суперлиги. Для этого из-за океана специально был выписан американский тренер Бэрри Смит. Главный вопрос: сумеет ли он приспособиться к российской действительности? Пока результаты армейцев с Невы подтверждают их амбиции.

Любопытно будет посмотреть на работу и еще двух тренеров-дебютантов - Андрея Хомутова в ХК МВД и его тезки Назарова в «Тракторе». На последних предсезонных турнирах их команды произвели настоящий фурор. Подмосковная команда выиграла соревнования в Череповце. А челябинцы навели шороху на мемориале Ромазана в Магнитогорске - обыграв хозяев и «Ак Барс», они заняли второе место.

Не стоит сбрасывать со счетов столичное «Динамо». Оно хотя и не обладает таким финансовым могуществом, как остальные клубы, но географическое положение позволяет ему привлекать в свои ряды квалифицированных игроков. Более того, президент клуба поставил перед игроками задачу бороться за медали. Что они, похоже, и начали делать, не став, согласно традиции, долго запрягать.

Вполне способны выстрелить и середняки. Прошлогодний подвиг ЦСКА, который дошел до полуфинала, вдохновляет многих. Сами армейцы, кстати, не собираются останавливаться на достигнутом.

Еще один из вопросов, который занимает умы болельщиков: кто станет главной звездой чемпионата? В минувшем сезоне эту роль исполнял и весьма успешно форвард «Ак Барса» Алексей Морозов. Сумеет ли составить ему конкуренцию коллега по амплуа из «Локомотива» Алексей Яшин, чье возвращение в Россию стало главным событием хоккейного межсезонья? А возможно, на российском хоккейном небо­склоне зажгутся новые звезды.

Кошмарная серия

В НОЧЬ на понедельник завершилась одна из самых позорных страниц в истории отечественного хоккея - серия матчей между молодежными сборными России и Канады, которой кто-то придумал написать приставку «супер». Наши молодые хоккеисты проиграли семь матчей из восьми, из них три - с разгромным счетом. Все, чем могут похвастаться отечест­венные надежды, так это одним ничейным результатом, добытым на площадке соперника.

Специалисты изначально предрекали подобный исход. Участник той самой действительно суперсерии 1972 г., юбилею которой, собственно, и была посвящена нынешняя - двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин предупреждал: «В нашей команде собраны в основном игроки среднего уровня, поэтому им будет тяжело играть против канадцев. Среди хоккеистов этого года рождения у сборной России нет звезд».

А ведь кому-то из этих ребят придется защищать честь страны на Олимпиаде в Сочи…