Эта странная сборная России

Евро-2008

В ТЕКУЩЕМ рейтинге Международной федерации футбола ­ (ФИФА) сборная России занимает 24-е место, Македония - 67-е. И хотя говорят, что в современном футболе слабых команд не осталось, победа над соперником с Балкан была вполне прогнозируемой. Сборная России, однако, устроила на стадионе в Черкизове триллер с удалением вратаря, не забитым македонцами пенальти и двумя голами в численном меньшинстве. В общем, неплохо размялась перед двумя матчами против Англии.

Без защиты

СБОРНУЮ России принято ругать. Это как почистить зубы утром или выпить чашку кофе. У нас все плохо во всех линиях. С потерей вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, получившего еще весной серьезную травму, в ворота встают необстрелянные юнцы. Правда, Акинфеев тоже не ветеран - ему всего 21 год, но все равно гораздо опытней 23-летнего Владимира Габулова и тем более 20-летнего Антона Шунина. Есть, правда, повидавший виды 28-летний Вячеслав Малафеев, однако главный тренер сборной Гус Хиддинк в нем как-то разочаровался. Во всяком случае, до матча с Македонией, после которого питерского вратаря, отразившего пенальти, объявили героем, было такое ощущение. И если согласиться, что голкипер - половина команды, то твердой уверенности в том, что все будет благополучно, у поклонников нашей национальной команды в последнее время не возникало.

Оборона у сборной России - как проходной двор. Сергея Игнашевича и братьев Березуцких не критиковал за ошибки, допущенные в играх чемпионата России, только ленивый. Армейские футболисты не владеют первым пасом, неуклюжи и неумелы в отборе. Разве что головой неплохо играют, но с таким ростом сам бог велел. Как можно на таких положиться в решающих матчах? Однако парадокс в том, что по пропущенным голам (20) показатель в премьер-лиге лучше только у пермского «Амкара» (18). В сборной до матча против Англии (этот номер «Аргументов неделi» был подписан до того, как стал известен его результат) армей­ская оборона (добавим к тройке защитников еще и Юрия Жиркова) лишь раз в отборочном турнире Евро-2008 - 7 октября 2006 г. во встрече с Израилем (1:1) - позволила соперникам поразить ворота.

Без плеймейкера

В СЕРЕДИНЕ поля - полный беспорядок. Играем то с одним опорным полузащитником, то с двумя, как в матче против Македонии. Разыгрывающий этой команде не нужен - Дмитрий Лоськов и Егор Титов явно лишние. И хотя Гус Хиддинк - не Валерий Газзаев, некогда возглавлявший сборную России, невольно вспоминаются газзаевские слова о том, что он не знает футболиста по фамилии Плеймейкер. Анд­рей Аршавин мечется по всему полю. Куда бежит, зачем? Владимир Быстров на своем фланге дает в скорости форуАсафе Пауэллу, рекордсмену мира в беге на 100 м, хотя мог бы сыграть в пас. Даже удивительно, что у чужих ворот возникает момент за моментом.

Без атаки

В АТАКЕ бьем куда угодно, только не в створ ворот. По количеству упущенных моментов - мы на первом месте в Европе. Дмитрий Сычев будет в страшном сне видеть, как промахивается по воротам македонского вратаря с шести метров. Роман Павлюченко устал, Александра Кержакова в серьезной игре хватает минут на 20. Но в субботу - 3:0, второе место в группе вслед за хорватами и надежда на выход в финал чемпионата Европы - 2008. Для этого надо поделить очки с англичанами и победить Израиль с Андоррой.

Странная команда, эта сборная России…

Интуиция Хиддинка

«ДА, ПАРАДОКСЫ в выступлении нашей команды есть, - считает известный тренер Валерий Непомнящий. - Но футбол непредсказуем, как рулетка, в игре всегда присутствует нечто алогичное, случайное. И задача тренера понять, как и в какой момент использовать того или иного футболиста, чтобы добиться результата. Мы ругаем Игнашевича и Березуцких, но они допускают ошибки тогда, когда и в ЦСКА, и в сборной не идут дела в атаке. И наоборот, когда впереди порядок, когда полузащитники и нападающие прессингуют, защитникам играть намного проще. Отсюда и всего один пропущенный мяч.

На мой взгляд, Хиддинк интуитивно чувствует, кто из игроков готов на данный момент лучше остальных. Он может оставить в запасе кого угодно, и это будет воспринято как должное. Говорят, ему везет, но всегда везти не может. Он выпускает на поле усталого Павлюченко, тот не забивает, но забивают другие. Многие говорили, что против Македонии нужно в стартовый состав включить Кержакова. Хиддинк же ввел его в игру на последние 20 минут и угадал - Кержаков забил. Поэтому не берусь судить, как сложится судьба сборной России в оставшихся матчах. Надеюсь, опыт и интуиция Хиддинка вновь не подведут».