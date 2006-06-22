Чемпионат мира проигрывает по рейтингу

КУЛЬМИНАЦИЕЙ прошлого Чемпионата мира по футболу на нашем телевидении была игра между сборными России и Японии. Ее телевизионный показ собрал рекордный для футбола рейтинг в 20%! На этот раз сборной России на Чемпионате нет, и интерес к нему гораздо скромнее, по крайней мере, на начальном этапе.

По опросам, половина телезрителей вовсе не собирается предаваться футбольной лихорадке. Другая половина в отсутствии россиян преимущественно собирается болеть за Бразилию, Украину, Англию и Германию. Телевизионные рейтинги уже подтвердили это. Когда играют эти команды, рейтинг достигает 7%. Прочие команды собирают у экранов не более пятой части всех сидящих у телевизоров.

Однако знатоки футбола считают все эти данные заниженными. По их мнению, обычная система подсчета рейтингов «по домохозяйствам», принятая в России, не годится для крупных спортивных соревнований. Она не учитывает тех, кто в эти дни смотрит футбол на работе, в клубах, в дороге и т.д. Мужчины ведут более активный образ жизни, чем женщины, поэтому подсчет рейтингов «по домохозяйствам» не отражает их пристрастий.

Как спасли Украину с Испанией

В ГЕРМАНИИ сейчас очень жарко не только футболистам, но и журналистам. Руководитель телеканала «Спорт» Василий Кикнадзе по телефону из Мюнхена рассказал о том, что за 30 мин. до на­­­­­­чала ­матча Украина–Испания «рухнула» оптоволоконная связь между Мюнхеном и Моск­вой. Был задействован резервный источник поставки сигнала, и зрители матча ничего не заметили. Над освещением емпионата мира в Германии сейчас работают 50 сотрудников «Спорта».

Николай Сванидзе недоволен комментариями

- ПОСЛЕ первых туров все фавориты остались фаворитами. Лишь сборная Франции не показывает игру, на которую способна. Почему так происходит, причем уже не первый год, – тайна, покрытая мраком.

Когда Чемпионат проходит в Южной Америке, то чемпионом становится команда с этого континента. Прелесть чемпионатов, которые проходят в Европе, в том, что здесь чемпионом может стать кто угодно. Будет здорово, если, как и в прошлый раз, в финале встретятся южноамериканская команда и европейская. Феерический футбольный стиль против прагматического. Это будет то, что доктор прописал.

Что касается футбола на нашем телевидении... Во-первых, не хватает полноценной подытоживающей программы, которая бы сопоставляла этот день с предыдущим, подбивала бабки по всему развитию турнира. Во-вторых, как всегда проблемы с комментаторами. Некоторые из них скучноваты, другие путают исторические реалии или даже неправильно произносят фамилии. Не все так хорошо разбираются в футболе, как Вася Уткин или Владимир Маслаченко. Не у всех достаточно хорошая речь и темперамент, чтобы увлечь зрителя футболом.

Настоящий болельщик, правда, может смотреть футбол вовсе без звука, что я сейчас и делаю. Я бы, кстати, никогда не пошел в футбольные комментаторы, хотя мог бы это делать лучше некоторых действующих «специалистов». Эти ребята без комплексов, а я бы непременно комплексовал, поскольку не внедрен в футбольную жизнь и не могу быть на все сто профессионалом в этой области.