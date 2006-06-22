Самбо стремится в олимпийскую семью

– ДАВИД Львович, интересно, насколько серьезно в Африке заинтересовались русским национальным видом спорта?

– Судя по тому как прошел 2-й чемпионат Африки по самбо в Касабланке (Марокко), – достаточно серьезно. Трансляция велась по первому национальному телеканалу, чемпионат собрал в большущем зале много участников и, что самое интересное, – много зрителей. Своими криками, национальными барабанами, дудками обеспечивали яростную поддержку своим спортсменам. В числе болельщиков присутствовали люди высшего эшелона спортивной власти в стране. Черный континент представляет очень перспективный регион для развития самбо. Здесь открылись новые федерации – в Нигере, Чаде, ранее – Алжире, Марокко, Камеруне. Африканская конфедерация самбо совместно с ФИАС и русской компанией «СВР-Групп» приняли решение о создании в Касабланке Африканской Самбо Академии (АСА). В плане продвижения самбо в олимпийскую семью. Это очень важно.

– Сейчас Сочи ведет борьбу за право проведения зимней Олимпиады-2014. В случае победы у самбо будут шансы на включение в программу демонстрационных видов спорта?



– Речь идет о зимней Олимпиаде, а самбо пока причислялось к летним видам спорта (сейчас идут переговоры о включении в программу демонстрационных видов спорта Олимпиады-2014: гонок на буере под парусом, соревнований на русских тройках, полетов на парапланах – прим. С.Т.). Пока у нас есть планы на включение Международной федерации любительского самбо в состав International World Games Association. Раз в четыре года эта организация проводит масштабные соревнования по неолимпийским видам спорта. Мы провели переговоры с руководством Ассоциации и достигли предварительной договоренности о включении самбо в программу показательных выступлений в 2013 году. В принципе, самбо уже сейчас отвечает всем условиям Международного олимпийского комитета. По правилам, олимпийский вид спорта должен развиваться минимум на четырех континентах и не меньше, чем в 40 странах. У нас же в составе Федерации – 52 члена национальных федераций и очень много желающих – порядка 16. А с открытием федерации в Новой Зеландии самбо вышло уже на пятый континент.

– В какой стране наиболее активно развивают самбо?

– В Южной Корее идет, я бы сказал, агрессивное развитие самбо. Оно следует принципу: самбо – национальный вид спорта России. В каждом клубе висят флаги России и Южной Кореи. А если учесть, что из 16 регионов страны в 13 есть школы самбо, то скоро может возникнуть проблема с обеспечением секций российскими флагами (смеется). А если серьезно, то нам очень помогает Министерство иностранных дел РФ во главе с Сергеем Лавровым. В зарубежных странах в наших акциях участвуют послы и дипломатические представители – в той же Южной Корее, Марокко... В Камерун недавно отправили двух российских тренеров – Павла Локалова и Сергея Громова, одних из лучших в нашей стране.

– В каком сейчас состоянии конфликт ФИАС и Международной федерации любительской борьбы (ФИЛА), президент которой Рафаэль Мартинетти объявил о желании включить самбо в состав ФИЛА?

– Такое предложение от Мартинетти действительно поступило – для самбо предлагали в будущем три комплекта олимпийских медалей вместе с потерей независимости. Нас это предложение не устроило – мы разыгрываем вместе с боевым самбо 27 комплектов, а три – очень мало. Президент Российской федерации самбо (как представитель русского национального вида спорта) Сергей Елисеев прямо сказал руководителям ФИЛА – никакого подчинения не будет. Самбо навсегда останется независимым видом спорта.