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Умер двойник Роналдо

№ 7(7) от 22.06.2006 [«Аргументы Недели », Игорь КОНДРАТЬЕВ ]

Умер двойник Роналдо
Фото PHOTAS

 КЛАУДИО Бессер-манн Вианна, или просто «Бусунда», таково его артистическое прозвище, с самого начала карьеры Роналдо вжился в его образ, да так талантливо, что сам прототип хохотал до коликов, глядя на свой образ.

 Потом, когда широкую известность приобрела другая мегазвезда, Роналдиньо, комедиант нашел себе партнера, Элио де ла Пену. Тот стал изображать его и вместе с коллегой организовал телепередачу Casseta & Planeta, пользующуюся (или теперь можно сказать в прошедшем времени – пользовавшуюся) в Бразилии такой же популярностью, какой у нас пользуется, скажем, «Городок».

 На время Чемпионата мира «Бусунда» и его друг сделали выездную сессию своей передачи – приехали в Германию, чтобы снимать новые забавные миниатюры прямо на месте действия.

 Знаменитый артист наслаждался классным футболом, баварским пивом, пребывал в великолепном расположении духа. Но в пятницу 16 июня, попинав мячик в компании коллег, вдруг почувствовал себя неважно, заперся в своем номере, а наутро в субботу вызвал врачей. Прибывшие санитары застали ужасную картину, как «Бусунда» корчится в агонии. Инфаркт… Спасти его уже не удалось. Бедняга не дожил недели до 44-летия. Тело доставили в Бразилию, где на похороны пришел сам президент страны Лула да Силва. Которого покойный также не без успеха пародировал...

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