Аргентина победит во главе с «новым Марадоной»?

«ПРИШЛО время Аргентине вновь заявить о себе, как и двадцать лет назад, – считает Великий и Ужасный. – Наши игроки в великолепной форме, они молоды, амбициозны и полны желания играть. В отличие от тех же бразильцев Паррейре следовало обновить состав, привезти в Германию парней, которые еще не испробовали вкуса больших побед. Потому что сейчас опытные и именитые бразильские футболисты, для каждого из которых это уже как минимум третий Чемпионат мира, выглядят апатичными, у них нет свежести в ногах и блеска в глазах. Да, Роналдо, Роберто Карлос и прочие – великие мастера, но с таким настроем чемпионами мира не становятся. Я это точно знаю, потому что сам поднимался на эту вершину. И вижу, что у сборной Аргентины есть все – талант, мастерство, желание и юношеский задор. Если сюда приложится еще и удача – Кубок мира вернется в Аргентину. Но ведь не зря говорят, что удача всегда на стороне сильнейших. И я верю в нашу победу!»

В ответ на замечание, что для победы сборной Аргентины, как минимум, понадобится на поле новый Марадона, Диего ответил, что в команде он есть. Великий аргентинец официально назвал своим преемником, «Марадоной номер два», Лионеля Месси. «Он удивительно похож на меня – во всем. Думаю, на полях Германии вы все в этом убедитесь».