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Стриптиз на стадионе

№ 7(7) от 22.06.2006 [«Аргументы Недели », Константин КЛЕЩЕВ, «Советский спорт – ФУТБОЛ», специально для газеты «Аргументы i время», Кельн ]

Стриптиз на стадионе
Фото ИТАР-ТАСС

 НИКТО не сомневался в том, что немцы проведут Чемпионат мира на высшем уровне. Однако действительность превосходит ожидания. Хозяева турнира внимательны, любезны и гостеприимны. В каждом из 12 городов, где проходят матчи, есть райский уголок, а то и не один, для фанатов. Там пиво льется рекой, братания продолжаются день и ночь, а полиция сколь бдительная, столь и снисходительна к перебравшим спиртного.

Главное достижение Германии – разветвленная транспортная сеть. Добраться до стадиона и вернуться на вокзал или в гостиницу не составляет труда ни днем ни ночью. Болельщиков везут скоростные поезда, электрички, подземное и наземное метро, трамваи и автобусы. Журналистам вообще лафа. Один из спонсоров Чемпионата мира Deutsche Ban (DB) (Германские железные дороги) проставил в аккредитациях специальную печать, дающую право бесплатно путешествовать на поездах по стране с 9 июня по 9 июля, причем первым классом. Условия идеальные: в вагоне просторно, можно вытянуть ноги, раскрыть ноутбук и спокойно работать.

Запрещенные штаны

 ПРЕДСТАВЬТЕ себе, что вы совершенно официально купили билет на матч Чемпионата мира. Проехали 1000 км на машине, сняли гостиницу, оделись в оранжевое. Затем попили для разогрева пива и отправились на «Готтлиб-Даймлер-Штадион» в Штутгарте смотреть игру Голландия – Кот-д’Ивуар.

 На входе у вас проверили билет, заглянули в глаза, чтобы определить степень опьянения, а затем предложили… снять штаны.

 Такое случилось с голландцами. Даже они, живущие в стране сексуальной раскрепощенности, возмутились и потребовали объяснений. Оказалось, что пивной спонсор Чемпионата мира возражает, чтобы на стадионе появилась большая группа болельщиков, одетая в оранжевые штаны с логотипом компании-конкурента. А на них у голландцев красовалась надпись Bavaria, к немецкой Баварии никакого отношения не имеющая. Вот и пришлось поклонником сборной Марко ван Бастена снимать штаны и смотреть матч в исподнем. Добрые контролеры складывали их в специальный контейнер, чтобы после матча фанаты могли получить штаны назад. И как только они находили свои?

 Организаторы Чемпионата мира считают, что поступили правильно. Спонсоры платят огромные деньги, без которых проведение соревнования такого уровня практически невозможно, и требуют, чтобы на экране телевизора зритель видел только их марку.

 Конкуренты справедливо полагают, что болельщики имеют право приходить на стадион в чем угодно. Здесь есть некоторое лукавство: «баварские» штаны купили четверть миллиона голландцев. Очевидно, что компания рассчитывала на их появление на стадионах Германии. Пока ФИФА рассудила так: болельщик может одеваться, как хочет, а вот группа фанатов должна уважать спонсоров. Правда, со скольких человек начинается группа, неясно.

Украинская мечта

 ЧТО же касается промежуточных спортивных итогов Чемпионата мира, то специалисты сходятся во мнении, что уровень игры пока далек от ожидаемого. Главный фаворит – Бразилия – не блещет, Германия и Голландия побеждают на молодости и энтузиазме, а Англии везет. Главное открытие – сборная Аргентины, которая разгромила команду Сербии и Черногории, пропустившую в отборочных матчах к ЧМ всего 1 мяч, со счетом 6:0. Но этого открытия ждали, потому что главный тренер аргентинцев Хосе Пекерман работал с большинством игроков еще в юниорских сборных, побеждавших на чемпионатах мира. Правда, злые языки говорят, что Аргентина слишком рано показала все, на что способна. «Теперь она может сыграть только хуже», – пошутил нападающий сборной Англии Майкл Оуэн.

 Как всегда внушительно выглядят испанцы, в отличном стиле победившие Украину (4:0) и Тунис (3:1). Но они на всех турнирах преодолевают групповой барьер, однако в плей-офф довольно быстро сходят с дистанции.

 Команда-разочарование – сборная Франции, сыгравшая вничью со швейцарцами (0:0) и корейцами (1:1). Ее лидер – знаменитый Зинедин Зидан, забивший два гола бразильцам в финале ЧМ-98 во Франции, делает бодрые заявления, мол, команде по силам не только выйти из группы, но и достойно выступить в плей-офф, однако ему мало кто верит. Скорее всего, золотое поколение французов (Зидан, Тюрам, Вьейра, Вильтор, Бартез), выигравшее и Чемпионат мира-98 и первенство Европы-2000, уходит, а свежие таланты еще не способны на подвиги.

 Команда-загадка – сборная Украины. После поражения от испанцев она как ни в чем не бывало с таким же счетом (4:0) расправилась со сборной Саудовской Аравии. А ведь ее главный тренер Олег Блохин с трудом наскреб 23 игрока для официальной заявки и даже включил в нее нескольких футболистов из молодежной сборной, которая незадолго до ЧМ стала вице-чемпионом Европы. У Украины – та же проблема, что и у России. В клубах высшей лиги украинского чемпионата слишком много легионеров, в основном посредственных, которые не дают пробиться своим талантам. Да и конкуренция не столь остра (за золото борются только киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер»), чтобы можно было рассчитывать на повышение уровня всего первенства.

 Но, в отличие от сборной России, которая на чемпионатах мира и Европы после двух туров теряла шансы на выход из группы и в последних матчах громко хлопала дверью, украинцы пройдут дальше, если не проиграют Тунису. А дальше либо Швейцария, либо Франция, либо Корея, что дает повод помечтать, потому что соперники – вполне по силам.

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