Борис Токарев снял фильм о знаменитой спортсменке Светлане Мастерковой
№ 36(70) от 05.09.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]
ИЗВЕСТНЫЙ российский актер и режиссер Борис Токарев закончил работу над картиной «Дистанция» о жизни и судьбе знаменитой российской спортсменки Светланы Мастерковой. Ее роль сыграла молодая популярная актриса Ольга Погодина. Еще одна известная актриса Татьяна Догилева исполнила роль тренера чемпионки.
Одну из ролей играет и сам Борис Васильевич Токарев.
– Я играю Павла Борисовича Крота, крупного спортивного чиновника из Олимпийского комитета, – признался в разговоре с «Аргументами неделi» Борис Токарев. Кстати, буквально на днях режиссер отметил свой 60-летний юбилей. Поздравляем.
Один из авторов сценария картины о Светлане Мастерковой – известная в прошлом актриса и супруга Бориса Токарева – Людмила Гладунко.
Главная героиня ленты – Светлана Мастеркова родилась в 1968 г. в г. Ачинске Красноярского края. Заслуженный мастер спорта (1996). За сборную команду России выступала в 1985–2000 годах. Участница Олимпийских игр 2000 г., Чемпионата мира 1999 г. и Чемпионата Европы 1998 года. На Олимпиаде 1996 г. в Атланте Светлана Мастеркова стала второй в истории игр спортсменкой, которой удалось одновременно выиграть забеги на дистанциях 800 и 1500 метров. Травма ноги помешала ей повторить свой успех на Олимпийских играх – 2000 в австралийском Сиднее. В 2002 г. Мастеркова покинула большой спорт.
Фильм «Дистанция» выйдет на экраны страны в декабре 2007 года.
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