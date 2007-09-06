Борис Токарев снял фильм о знаменитой спортсменке Светлане Мастерковой

ИЗВЕСТНЫЙ российский актер и режиссер Борис Токарев закончил работу над картиной «Дистанция» о жизни и судьбе знаменитой российской спортсменки Светланы Мастерковой. Ее роль сыграла молодая популярная актриса Ольга Погодина. Еще одна известная актриса Татьяна Догилева исполнила роль тренера чемпионки.

Одну из ролей играет и сам Борис Васильевич Токарев.

– Я играю Павла Бо­рисовича Крота, крупного спортивного чиновника из Олимпийского комитета, – признался в разговоре с «Ар­гументами неделi» Борис То­карев. Кстати, буквально на днях режиссер отметил свой 60-летний юбилей. Поздравляем.

Один из авторов сценария картины о Светлане Мас­терковой – известная в прошлом актриса и супруга Бориса То­карева – Людмила Гладунко.

Главная героиня ленты – Светлана Мастеркова родилась в 1968 г. в г. Ачинске Красноярского края. Заслуженный мастер спорта (1996). За сборную команду России выступала в 1985–2000 годах. Участница Олимпийских игр 2000 г., Чемпионата мира 1999 г. и Чемпионата Европы 1998 года. На Олимпиаде 1996 г. в Атланте Светлана Мастеркова стала второй в истории игр спортсменкой, которой удалось одновременно выиграть забеги на дистанциях 800 и 1500 метров. Травма ноги помешала ей повторить свой успех на Олимпийских играх – 2000 в австралийском Сиднее. В 2002 г. Мастеркова покинула большой спорт.

Фильм «Дистанция» выйдет на экраны страны в декабре 2007 года.