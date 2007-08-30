«Динамо» возьмет в аренду Андрея Шевченко

Киевское «Динамо» хотело бы арендовать у лондонского «Челси» нападающего Андрея Шевченко. Желание вновь видеть в своих рядах знаменитого воспитанника клуба выразил его президент Игорь Суркис на официальном динамовском сайте.

«НЕДАВНО я попросил Андрея, чтобы он обратился к руководству «Челси» по поводу своей сдачи в аренду «Динамо». Я не могу сегодня компенсировать владельцу лондонского клуба Роману Абрамовичу 45 млн. евро, за которые он купил Шевченко у «Милана». Но я готов взять форварда в аренду на три-четыре месяца и платить ему положенную в нынешней его команде зар­плату. Если в Лиге чемпионов мы пройдем дальше, то готов также продлить срок действия аренды, – заявил Суркис. – Я не знаю, что с Андреем происходит в «Челси», но такого игрока я всегда рад видеть в «Динамо».

В нескольких турах начавшегося чемпионата Англии украинский легионер пока не провел за «Челси» на поле ни одной минуты. Шевченко играл в киевском «Динамо» с 1994 г. по 1999 г., потом выступал за «Милан». Летом позапрошлого года перешел в «Челси». В составе лондонского клуба принял участие в 21 матче чемпионата английской премьер-лиги (забил 4 гола) и 9 матчах Лиги чемпионов (3 гола). По словам Игоря Суркиса, Андрей Шевченко будет одним из участников празд­нования 80-летия киевского «Динамо», которое состоится 5–7 сентября. Его кульминацией должен стать товарищеский матч двух команд, в составе которых некогда блистал Шева: клуб-юбиляр встретится с действующим победителем Лиги чемпионов «Миланом».