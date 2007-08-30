Почему не увольняют Анатолия Бышовца

В 22-м туре чемпионата России по футболу «Локомотив» потерпел восьмое поражение в сезоне и, похоже, распростился с надеждами занять не только первое или второе место, дающее право выступать в Лиге чемпионов, но и попасть в тройку призеров. Однако об увольнении главного тренера Анатолия Бышовца говорят только болельщики. «Аргументы неделi» разобрались почему.

Унылый «Локомотив»

В МИНУВШУЮ субботу «Локомотив» проиграл «Сатурну» в принципиальном матче со счетом 0:2 и потерял реальные шансы на успешное выступление – первое или второе место – в нынешнем сезоне. Поражение стало особенно обидным для главного тренера «Локо» Анатолия Бышовца, потому что в составе соперников едва ли не лучшими выглядели бывшие железнодорожники Вадим Евсеев и Дмитрий Лоськов. Первого Бышовец выставил из «Локо» еще в прошлое межсезонье, объяснив, что Евсеев, некогда игрок сборной России, по уровню больше не подходит его команде. Второму пришлось покинуть «Локомотив» в июле после долгого выяснения отношений с главным тренером. Евсеев транзитом через московское «Торпедо», выступающее в первом дивизионе, оказался в «Сатурне», Лоськов туда был с радостью взят сразу после ухода из «Локо».

Источник «Аргументов неделi» в «Локомотиве» сказал, что руководство клуба разделяло мнение Бышовца о Евсееве и Лоськове. Ни для кого не секрет, что оба футболиста не раз нарушали спортивный режим. В частном разговоре Бышовец даже обмолвился однажды в шутку, что готов был бы присоединиться к Лоськову, если бы тот выходил на поле и показывал игру экстра-класса. Кроме того, у 33-летнего полузащитника начались проблемы с пахом. Говорят, иногда ему приходилось играть на уколах. Тем не менее избавиться от самого заслуженного футболиста «Локо» и его символа оказалось не так-то просто. Но возможно, хотя и после ухода фрондера спокойней в «Локомотиве» не стало. Уныние –

так можно было бы охарактеризовать состояние команды после матча против «Сатурна». «Играем плохо, но почему – сами не знаем», – сказал грузинский защитник «Локомотива» Малхаз Асатиани.



Миллион отступных



В МИНУВШИЙ понедельник все ждали возвращения из отпуска главы РЖД Владимира Якунина. Однако, по словам того же источника в «Локо», на этой неделе Якунин, с чьей подачи Бышовец был приглашен на пост главного тренера, вряд ли будет плотно заниматься футбольными делами. Да и председатель совета директоров «Локомотива» Сергей Липатов, находящийся в отпуске, появится только в следующий понедельник. Без него вопрос о главном тренере также не будет поднят.

2 сентября «Локомотив» сыграет в Ростове, где, скорее всего, без проблем разберется с соперником, потерявшим надежды на выживание в премьер-лиге.

А там – перерыв в чемпионате до 21 сентября, связанный с выступлениями сборной России в отборочных матчах ЧЕ-2008 против Македонии и Англии.

И наконец, главная причина, по которой Бышовца проще оставить на своем посту до конца сезона, чем уволить, – деньги. Говорят, наставник «Локомотива» в серд­цах как-то бросил, что, мол, готов написать заявление по собственному желанию. Однако трудно поверить, что Бышовец, всегда умевший заключать выгодные соглашения, добровольно откажется от миллиона долларов отступных, что положен ему в случае досрочного расторжения контракта.



Семин вряд ли вернется



РУКОВОДСТВО «Локо» в свою очередь тоже не горит желанием бросать деньги на ветер. Да и кого приглашать вместо Бышовца на оставшиеся 8 туров? Самым логичным ходом было бы возвращение на пост главного Юрия Семина, ныне занимающего должность президента клуба. Но вряд ли Семин, хорошо знающий положение дел в команде, согласится на роль пожарного.

Этот сезон уже можно считать для «Локомотива» потерянным, поэтому руководство клуба продолжит поиски нового наставника – скорее всего, за границей. Бышовец же с благодарностью будет отправлен в отставку. Почему с благодарностью? Да потому, что он выполнил ту работу, с которой не смог бы справиться Семин в силу особых отношений с Лоськовым, Сергеем Овчинниковым и другими заслуженными игроками клуба, – расчистил поле для нового «Локомотива». Засаживать его будет уже другой специалист, а Бышовец останется для болельщиков единственным нашим тренером, выигравшим золото крупного турнира (Олимпиады-88), но так и не сумевшим ничего добиться ни со сборной России, ни с клубами. Таков наиболее вероятный вариант развития событий. Но только руководство «Локомотива» может знать, какой ход оно примет на самом деле.