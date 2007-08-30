Попытка – теперь не пытка

В отличие от прошлого провального и скучного года наступающий сезон может стать для российского фигурного катания сверхувлекательным. О желании вернуться на любительский лед заявили сразу два олимпийских чемпиона – Евгений Плющенко и Алексей Ягудин.

Две операции в один день

5 ИЮЛЯ в Германии Евгению удалили мениск. В тот же день в США Алексею была сделана сложная операция по замене правого тазобедренного сустава. Внутрь бедренной кости ему вставили металлический имплант с шероховатой наружной поверхностью. Такую же структуру имеет и вторая часть конст­рукции, представляющая собой чашку, в которую входит голов­ка бедра. Все это изготовлено из прочного и легкого титана. Клетки кости при регенерации со временем как бы врастают в шероховатости металла. Операция прошла удачно. 27-летний Ягудин наконец-то избавился от дикой боли в разрушавшемся суставе, которую испытывал все последние годы.

Приехав из Нью-Йорка в родной Санкт-Петербург, Алексей заявил, что намерен вернуться в любительское катание и готовиться к зимней Олимпиаде-2010 в Ванкувере. «Если на Ван­куверских играх я сумею попасть в тройку призеров, то буду считать это огромным достижением», – прокомментировал фигурист поставленную перед собой цель для журналистов.

Помогать Ягудину в подготовке будут те же знаменитые специалисты, что привели его к триумфу в олимпийском Солт-Лейк-Сити – Татьяна Тарасова и Николай Морозов. «Когда Леша позвонил мне из Америки и спросил, возьмусь ли я продолжать с ним работу, я согласилась не раздумывая, – рассказала Татьяна Анатольевна. – Ягудин не просто выдающийся фигурист. Он – человек, который безумно любит соревноваться. И главное – умеет соревноваться, как никто другой. Тем более что за последние годы, в течение которых Леша выступал в различных шоу, он психологически отдохнул от большого спорта. Самое важное, чтобы все было в порядке со здоровьем. Если нога и впрямь перестанет его беспокоить, ни секунды не сомневаюсь, что он добьется успеха».

Конечно же Ягудин прекрасно понимает, что к Играм в Ванкувере ему уже исполнится 29. И что мировое фигурное катание на месте не стояло и продолжает меняться. Но, по его мнению, если до операции он через боль исполнял все прыжки, а иногда даже прыгал тройной аксель, то уж теперь-то хуже точно не будет. Отдает себе Алексей отчет и в том, что ему может банально не хватить места в будущей олимпийской команде. Нет никакой гарантии, что после всех провалов Россия сможет послать на Игры двух спортсменов в одиночном катании.



«Надеюсь на возвращение Плющенко»



ПО ЭТОМУ поводу Алексей, еще находясь в Америке после операции, заметил своему новому-старому наставнику Николаю Морозову: мол, было бы здорово, чтобы к ближайшему Чемпионату мира в спорт на самом деле вернулся Женя Плющенко. Тогда Россия получила бы на пред­олимпийский сезон хотя бы две вакансии в мужском одиночном катании. На что согласившийся работать с Ягудиным на постоянной основе тренер ответил: «Если ты уже сейчас начнешь думать, что тебе может не хватить места в олимпийской сборной, не стоит и начинать».

Но Алексей все-таки решил начать. Сейчас в Петербурге он уже бегает многокилометровые кроссы, ходит в тренажерный зал, серьезно готовит себя к предстоящим нешуточным нагрузкам. Рассчитывает, что в сентябре уже станет выходить на лед. Не исключено, что Ягудин примет участие в телевизионном проекте под названием «Ледниковый период», который будет транслироваться по Первому каналу. В планы фигуриста входит постановка нынешней осенью новой произвольной программы. С тем, чтобы потихоньку обкатать ее и после Нового года попробовать вставлять в наработанную канву сложные оригинальные прыжки. Если все будет складываться нормально, будущей весной Алексей хотел бы выступить с этой программой на международном турнире в Японии.

Вообще все задумано так, чтобы в течение будущего сезона выступать по нарастающей в соревнованиях любого уровня, вплоть до Чемпионата мира – 2009. Ягудину, по его словам, очень хотелось бы туда отобраться, чтобы посмотреть, на что он реально способен. Ведь попытка, как утверждает Алексей, теперь без боли – не пытка.

С началом подготовки к возвращению Алексей не связывает себя на ближайшее время какими-либо контрактными обязательствами, как в России, так и за рубежом. Даже перепоручил доверенным людям ведение личного бизнеса, связанного с недвижимостью в США и транспортной компанией в Санкт-Петербурге. Словом, целиком и полностью сосредоточился на фигурном катании. В частности, уже прослушал много музыки, в том числе такой, какую никто из фигуристов до сих пор в своих программах не использовал. Так что в ближайшее время ему будет из чего выбирать. Ну а миллионы болельщиков приятно взволнованы принципиальным выбором, сделанным Ягудиным в пользу спорта. И уже предвкушают его будущие фантастические дуэли на льду с Евгением Плющенко. Впрочем, почему только на льду? Известно ведь, что тот же Плющенко не прочь проявить себя и на политической арене, став членом партии «Справедливая Россия». В этой связи уже пошли слухи, что оппоненты из «Единой России» намерены в срочном порядке привлечь в свои ряды Алексея Ягудина: этакая политклубничка…