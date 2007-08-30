Шахматный блиц в Музеоне

В прошедшие выходные в парке «Музеон» состоялся ежегодный чемпионат Москвы по молниеносной игре в шахматы на призы газеты «Ве­черняя Москва». Этот турнир проводится в столице уже в 61-й раз.

В СУББОТУ были соревнования между женщинами, ветеранами, юношами и журналистами. В воскресенье прошли игры с участием сильнейших шахматистов нашей страны, членов национальной сборной – Александра Грищука, Владимира Малахова, Вадима Звягинцева, Евгения Бареева, Евгения Наера, Алексея Дреева, Яна Непомнящего.

Блиц – это не утомительное действо на несколько часов. Каждому игроку отводится всего 5 минут на все раздумья. Не уложился – проиграл. Поэтому под конец партии игроки ускоряются – на обдумывание хода уходит всего около секунды. На досках царит настоящий «тарарам» – фигуры «поедают» друг друга с молниеносной скоростью, руки игроков переплетаются над доской, то и дело раздаются громкие хлопки по кнопкам шахматных часов…

Рядом с турнирной площадкой проходил сеанс одновременной игры с гроссмейстером Светланой Матвеевой. В предыдущий день она заняла 2-е место в жен­ском турнире, а сегодня вышла одна против десятерых игроков, причем все они были мужчинами. Светлана одержала 8 побед.

«Зря люди думают, что шахматистки – «синие чулки», – утверждает Светлана Матвеева. – Большинство из нас – красивые молодые женщины. Конечно, мужчин-шахматистов пока больше. Но это, я думаю, скоро переменится. Я с большим удовольствием участвовала в этом чемпионате. Хорошо, что есть такое мероприятие, оно способствует популяризации игры в шахматы в нашей стране. Любители могут сыграть партию с мастерами!»

Действительно, с утра в «Музеоне» ожидали приезда экс-чемпиона мира Бориса Спасского. Поучаствовать в одновременной игре против легендарного мастера хотел каждый. «Я долго ждал этой возможности, – поделился со мной шахматист-любитель Борис Морозов, – специально приехал из Подмосковья». Чемпион не разочаровал шахматистов и сыграл с ними 10 одновременных партий.

Под конец дня состоялось торжественное награждение победителей. Чемпионом стал Александр Грищук (чемпион мира по блицу), не проигравший ни одной партии. Борис Спасский поблагодарил организаторов за великолепно проведенные соревнования и вручил победителю традиционный приз всех шахматных турниров на призы газеты «Вечерняя Москва» – самовар.