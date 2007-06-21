Шевченко все-таки переходит в «Милан»
№ 35(69) от 29.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ВЛАДЕЛЕЦ «Милана» Сильвио Берлускони заявил на днях, что твердо намерен вернуть в клуб его прежнего лидера Андрея Шевченко, так и не нашедшего себя в «Челси».
По его словам, вероятность одного из главных переходов европейского футбольного межсезонья составляет 80%. В интервью «Гадзетта делло Спорт» Берлускони особо подчеркнул, что у самого Шевченко есть огромное желание вернуться в итальянскую команду. «В «Милане», – заверил хозяин знаменитого клуба, – он будет получать столько же, сколько наши ведущие футболисты. Теперь нужно будет договориться с «Челси» по поводу трансферной цены за игрока. Я уверен, что Шева идеально впишется в нашу атаку».
Еще бы, ведь выступая за «Милан» с 1999 по 2006 гг., Андрей с завидной регулярностью штамповал голы, а итальянская команда завоевывала призы и титулы. В 2003 г. во главе с украинцем «Милан» выиграл Лигу чемпионов, а в 2004-м – итальянское первенство. Прошлогодний переход Шевченко в «Челси» выгодно обошелся миланцам в финансовом отношении: за своего лидера они получили 30 млн. евро, а сам нападающий – зарплату в Лондоне – 6 млн. евро.
В спортивном же плане проиграли все. Шева провел в «Челси» один из худших сезонов в карьере. Забил всего 14 голов, причем лишь 4 – в чемпионате английской премьер-лиги. «Милан» же весь прошедший сезон мучился в поисках результативного форварда. Однако найти равноценную замену Шевченко ему так и не удалось.
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