Шевченко все-таки переходит в «Милан»

ВЛАДЕЛЕЦ «Милана» Сильвио Берлускони заявил на днях, что твердо намерен вернуть в клуб его прежнего лидера Андрея Шевченко, так и не нашедшего себя в «Челси».

По его словам, вероятность одного из главных переходов европейского футбольного межсезонья составляет 80%. В интервью «Гадзетта делло Спорт» Бер­лускони особо подчеркнул, что у самого Шевченко есть огромное желание вернуться в итальян­скую команду. «В «Милане», – заверил хозяин знаменитого клуба, – он будет получать столько же, сколько наши ведущие футболисты. Теперь нужно будет договориться с «Челси» по поводу трансферной цены за игрока. Я уверен, что Шева идеально впишется в нашу атаку».

Еще бы, ведь выступая за «Милан» с 1999 по 2006 гг., Андрей с завидной регулярно­стью штамповал голы, а итальян­ская команда завоевывала призы и титулы. В 2003 г. во главе с украинцем «Милан» выиграл Лигу чемпионов, а в 2004-м – итальянское первенство. Прошлогодний переход Шевченко в «Челси» выгодно обошелся миланцам в финансовом отношении: за своего лидера они получили 30 млн. евро, а сам нападающий – зар­плату в Лондоне – 6 млн. евро.

В спортивном же плане проиграли все. Шева провел в «Челси» один из худших сезонов в карьере. Забил всего 14 голов, причем лишь 4 – в чемпионате английской премьер-лиги. «Милан» же весь прошедший сезон мучился в поисках результативного форварда. Однако найти равноценную замену Шевченко ему так и не удалось.