В Москву вернется олимпийский медвежонок?

Позавчера в Международный олимпийский комитет было направлено официальное письмо с просьбой принять заявку Москвы на проведение первых в истории юношеских Олимпийских игр в 2010 году.

ТАКОЕ решение было единодушно принято днем раньше исполкомом Олимпийского комитета России. Напомним, что международные состязания молодых спортсменов столь высокого статуса были учреждены на судьбоносной для Сочи-2014 сессии МОК в Гватемале 5 июля нынешнего года. На проведение у себя новоиспеченных Игр претендуют также Сингапур, Гвадалахара и Гамбург. Решение о месте проведения юношеской Олимпиады-2010 по регламенту будет принято в два этапа. В январе 2008 г. МОК вынесет предварительный «вердикт». А уже в феврале члены Международного олимпийского комитета письменно проголосуют за приглянувшийся каждому из них город-кандидат.

Председателем заявочного комитета по выдвижению кандидатуры Москвы стал мэр столицы Юрий Лужков. Выступая на заседании исполкома ОКР, он отметил, что идея организации подобных соревнований возникла после успеха Всемирных юношеских игр, прошедших под патронатом МОК как раз в Москве. Именно тогда впервые заявили о себе многие из нынешних звезд российского спорта: Елена Исинбаева, Юрий Борзаковский, Алина Кабаева, Анастасия Ермакова и Анастасия Давыдова, Андрей Кириленко…

Несомненным преимуществом нашей столицы в сравнении с конкурентами является готовность провести абсолютно все состязания в черте города. Также в пользу Москвы говорит уже и накопленный колоссальный опыт в организации детско-юношеских турниров по любым олимпийским видам спорта.