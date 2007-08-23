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Метатели допинга

№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », Евгений АСТРАХАНЦЕВ ]

Метатели допинга
Татьяна Лысенко

 С 25 августа по 2 сентября в Осаке пройдет чемпионат мира по легкой атлетике. Сборная России рассчитывает завоевать порядка 8 золотых медалей и побороться за первое общекомандное место с американцами. Но одной из высших наград мы точно недосчитаемся – 23-летняя рекордсменка мира по метанию молота Татьяна Лысенко в Японию не поедет. Ее подозревают в употреблении допинга. Но главная сенсация в другом: оказалось, что этот самый допинг ей продал главный тренер сборной страны Валерий Куличенко!

Подпольный бизнес

 КУЛИЧЕНКО тоже в Осаку не поедет. На днях решением бюро президиума Всероссийской федерации легкой атлетики он был временно отстранен от занимаемой должности – до выяснения всех обстоятельств скандального дела. Это решение принято на основании письма, направленного руководству федерации Николаем Белобородовым, тренером известных метательниц молота Татьяны Лысенко и Екатерины Хороших. Не так давно в допингпробах спортсменок было обнаружено вещество, которое можно отнести к разряду запрещенных.

 А попало оно в организм его подопечных, как утверждает Белобородов, исключительно со спортивным питанием, которое те регулярно покупали у главного тренера сборной. «Фирменные» пищевые добавки от Куличенко ежемесячно обходились каждой в три сотни долларов. И так – на протяжении пяти последних лет. Куличенко уверял, питание «из-под полы его пиджака» можно употреблять безбоязненно, поскольку препараты якобы прошли контроль Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

 Как рассказала рекордсменка мира, когда недавно анализы, взятые у нее и подруги в порядке внесоревновательного контроля, дали положительный результат на допинг, она сразу же бросилась к Куличенко: как же, мол, так? Что мы ели?! Главный тренер сборной сказал спортсменкам: пишите на меня заявление, я увольняюсь! Но когда пришел в себя от нервного шока, тотчас изменил позицию. Дескать, метательницы сами купили где-то злополучные добавки и съели их без его ведома. А он – ни при чем, и ни один суд обратного не докажет.

 Впрочем, ведения личного бизнеса в рамках сборной России ее главный тренер в скупом комментарии для журналистов отрицать не стал. «Я не знаю, что случилось сейчас, – заявил Куличенко. – Но спорт стал настолько жестоким, что могло произойти все что угодно. Препарат могли просто подсунуть. Белобородов же с ходу обвиняет меня. Что мне можно реально предъявить? Да, возможно, нарушение этики – то, что я продавал специальное питание своим спортсменам. Но вы же в курсе, сколько денег нам выделяется на восстановительные препараты и сколько они стоят. А люди приходят и просят: «Дайте, дайте!» При этом, заметьте, никто на самых совершенных добавках, которые я доставал через своего друга в Америке, не попадался».

«Содержимое желудка»

 ВСЕРОССИЙСКАЯ федерация легкой атлетики уже начала тщательное расследование происшедшего с метательницами молота. В частности, получено официальное подтверждение Московской антидопинговой лаборатории, что препарат, обнаруженный в анализах Лысенко и Хороших, отсутствует в списке запрещенных ВАДА. Хотя сотрудники антидопинговой лаборатории Лозанны и отнесли его к веществам, блокирующим в организме женские гормоны.

 Эксперты нашей федерации стараются до конца выяснить природу данного вещества. Поэтому они попросили московскую лабораторию, давшую свое заключение, обратиться за дополнительной информацией в соответствующие учреждения России. Рассчитывают они также на помощь компетентных зарубежных коллег.

 В случае если найденный у наших легкоатлеток препарат все-таки признают допингом, девушек отстранят от участия в соревнованиях любого уровня на два года. Ведь в «черном списке» ВАДА есть существенная оговорка. Помимо наименований запрещенных субстанций он включает и вещества «с аналогичным действием». Понимая это, Лысенко с Хороших при неблагоприятном для них обороте дела готовы сотрудничать с антидопинговыми службами и не скрывать имена людей, обеспечивавших их спортивным питанием. Безусловно, имеет смысл, поскольку вполне возможно смягчение вероятного «приговора». Срок дисквалификации может быть сокращен вдвое. Такие прецеденты на международной арене уже случались.

 А вот подпольный бизнес г-на Куличенко в России – явление пока что беспрецедентное. Этот бизнес мерзок не просто с этической, а вообще с человеческой точки зрения: использование собственного высокого авторитета и служебного положения корысти ради… Хотя один из самых успешных тренеров страны продолжает настойчиво опровергать предъявленные ему обвинения. «Мне кажется, тут идет направленное давление, – утверждает экс-главный тренер российской сборной. – Кому-то очень не нравятся успешные выступления наших легкоатлетов под моим руководством». Кому? Может, тем же американцам, у которых г-н Куличенко годами закупал по сходной цене непроверенные пищевые добавки? А затем, малоимущий, делал деньги на их перепродаже своим же подопечным.

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