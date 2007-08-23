//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Кто забьет больше всех?

№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЕВ  ]

Кто забьет больше всех?

 В минувшем туре спартаковский нападающий Роман Павлюченко забил три гола в ворота «Кубани». Это был первый, небывало поздний, хет-трик в нынешнем сезоне. «Аргументы неделi» решили разобраться, почему форварды премьер-лиги забивают так мало и кто из них является наиболее реальным претендентом на звание лучшего бомбардира чемпионата России-2007 по футболу.

«Золотые мячи» к нам не едут

 ИГРОКИ, умеющие забивать, в современном футболе на вес золота. В прямом смысле. Цены на хороших нападающих колеблются от нескольких, если покупателю повезет, до десятков миллионов долларов за признанных мастеров вроде проявивших себя бомбардирами в чемпионате Англии Тьерри Анри или Руда ван Ни­с­­телроя. Правда, времена, когда за футболистов выкладывали астрономические суммы, остались в прошлом. Пик покупок пришелся на конец 90-х гг. и на начало нового века. Как не вспомнить переходы итальян­ца Кристиана Вьери из «Лацио» в «Ин­тер» (50 млн. долл.), бразильца Роналдо из «Ин­тера» в «Реал» (44 млн.), аргентинца Эр­­нана Креспо из «Пармы» в «Лацио» (54 млн.), француза Зинедина Зидана из «Ювен­туса» в «Реал» (64 млн.) или португальца Луи­ша Фигу из «Барселоны» в «Реал» (56 млн.).

 Но очень скоро выяснилось, что отбить потраченные деньги не так-то просто. «Реал», который каждый год приглашал одного из обладателей «Золотого мяча» (приз лучшему футболисту Европы по итогам года), оказался в долгах как в шелках – более 300 млн. долл., и только вмешательство государства, купившего практически всю инфраструктуру клуба, спасло мадридцев от банкротства. Но стало понятно, что времена, когда клубы позволяли себе швыряться деньгами направо и налево, миновали, пришло время экономить. Хотя с пришествием в Англию Романа Абрамовича, купившего «Челси», трансферный рынок вновь надулся, пусть и не до такой степени, как 7–8 лет назад. Переход, скажем, ирландца Дамьена Даффа из «Блэкберна» в «Челси» – почти 30 млн. долл. – оказался скорее исключением, как и покупка «Интером» шведа Златана Ибрагимовича за 32 млн. или «Барселоной» Тьерри Анри за 30 млн. долларов.

 Россия себе таких трат и раньше не позволяла, и сейчас на них не идет, хотя ничто не помешало «Зениту» (читай – «Газпрому») отдать 20 млн. долл. за украинского полузащитника Анатолия Тимощука. Но мы говорим о нападающих. В этой категории рекорд по-прежнему принадлежит аргентинцу Фернандо Кавенаги, которого московский «Спартак» купил несколько лет назад за 11,2 млн. долл., долго ждал, пока тот заиграет, а затем, отчаявшись, продал в «Бордо».

 Была попытка со стороны «Москвы» пригласить Фигу. Португальцу предлагали даже зарплату в 6 млн. евро в год, однако тот предпочел получать на треть меньше в «Интере». Что поделаешь, «золотые мячи» к нам не едут, а едут в целом посредственные, вроде того же Кавенаги, форварды, за которых наши клубы платят гораздо больше, чем те стоят на западном трансферном рынке.

Зачем нам Малави и Ямайка

 БЫВШИЙ нападающий «Локомотива» шотландец Гари О’Коннор рассказал недавно английским СМИ, что в России получал на порядок больше, чем дома. Премия за победу в Кубке России составила, по его словам, 250 тыс. фунтов стерлингов – немыслимую для Шотландии (и не только) сумму. Можно, конечно, порадоваться за О’Коннора, который забивал за «Локомотив» только «по праздникам», но наш футбол оказывается в проигрыше. Иностранные нападающие занимают места молодых российских форвардов. Ладно бы в списке лучших бомбардиров мы видели их фамилии, но, кроме бразильцев Вагнера и Жо, никого в нем нет. Что делают в «Ростове» Каньенда из Малави и Пьянович из Сербии, забившие 7 голов на двоих в 34 матчах? Так ли нужны «Рубину» Ральф с Ямайки и серб Паунович? А «Локо» не может обойтись без малийца Драмана Траоре и румына Рэзвана Кочиша (5 голов на двоих)? В «Томи» «блистает» македонец Мазнов, в «Химках» «делают погоду» хорваты Шимич и Марджа, а в «Сатурне» «незаменимы» ганец Гьян и словак Якубко? Все это вопросы риторические. В десятке бомбардиров сезона-2007 десять наших, Жо с Вагнером и болгарин Кушев из «Амкара», шесть голов которого тоже особо не впечатляют.

Фаворит – Павлюченко

 ПОЧЕМУ мало забивают иностранцы – понятно. Не тот уровень. Но почему наши так редко радуют? Десять голов Романа Павлюченко после 21-го матча – далеко не выдающийся показатель (рискну предположить, что спартаковец по классу превосходит подавляющее большинст­во форвардов-легионеров). Объяснение здесь в самой игре. Едва ли не все клубы в премьер-лиге действуют по простой схеме: сзади отобьемся, а впереди нападающие, может быть, что-нибудь придумают. Вот и видим едва ли не в каждом матче толпу защищающихся у своей штрафной и пару одиноких атакующих на чужой половине. Стоило «Спартаку» несколько изменить эту схему, вернуться к истокам фирменной игры, как Павлюченко сделал хет-трик. Кто-то скажет – случайность. На мой взгляд, начало восхождения спартаковского форварда. Думаю, ему при поддержке всей команды будет проще забивать, чем Вагнеру, чьи голы чаще всего становятся итогом его индивидуального мастерства и старания. И в споре за почетное звание лучшего бомбардира фаворит – Павлюченко.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Человек, призывающий охотиться на детей, обязательно должен быть наказан!»

«Человек, призывающий охотиться на детей, обязательно должен быть наказан!»

Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам за призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов. Про Синичью «пятерочку» размышляет президент Института Ближнего Востока Евгений САТАНОВСКИЙ.

//В мире

Киевский юрист определила подходящий момент для присоединения Украины к России

Киевский юрист определила подходящий момент для присоединения Украины к России

Украина в ее современном состоянии может выжить только благодаря полноценному вмешательству со стороны России. Такое мнение высказала некоторое время назад киевский юрист и общественный деятель Татьяна Монтян.

//В мире

В Госдуме похвалили команду президента Зеленского за шаги по уничтожению Украины

В Госдуме похвалили команду президента Зеленского за шаги по уничтожению Украины

В Государственной Думе Российской Федерации прокомментировали снятие депутатской неприкосновенности с представителей Верховной Рады, которое инициировала команда президента Украины Владимира Зеленского.

//новости партнеров

//В мире

Пять предполагаемых причин начала Третьей мировой войны обнародовали ученые

Пять предполагаемых причин начала Третьей мировой войны обнародовали ученые

Ученые назвали причины, из-за которых может разгореться Третья мировая война. Об этом проинформировали СМИ. В список, озвученный специалистами, в частности, попали перенаселение Земли и изменения климата.

//В мире

Американские сенаторы призвали Трампа не отказывать властям Украины в военной помощи

Американские сенаторы призвали Трампа не отказывать властям Украины в военной помощи

Утром в среду стало известно, что группа американских сенаторов призвала администрацию президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не отказывать властям Украины в военной помощи.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Александр Лукашенко раскрыл причину продолжения военного конфликта в Донбассе

Александр Лукашенко раскрыл причину продолжения военного конфликта в Донбассе

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, рассказал, почему не удается закончить вооруженный конфликт на востоке Украины. По данному вопросу политик высказался на антитеррористической конференции в Минске.

//Шоу-бизнес

Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии

Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии

Известная актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с представителями СМИ после появления слухов о раке мозга. Звезда не стала опровергать информацию о своей болезни.

//Здоровье

Пять сигналов организма о развитии диабета второго типа перечислили специалисты

Пять сигналов организма о развитии диабета второго типа перечислили специалисты

Специалисты в области здравоохранения назвали пять симптомов, которые свидетельствуют о развитии диабета второго типа. Об этом рассказывается в заметке, появившейся в отечественном интернет-сегменте.

//Происшествия

У 18-летнего москвича в центре столицы отобрали кроссовки за 300 тыс. рублей

У 18-летнего москвича в центре столицы отобрали кроссовки за 300 тыс. рублей

У 18-летнего жителя Москвы в центре столицы отобрали кроссовки за 300 тысяч рублей. Согласно последней информации источников, данное происшествие случилось у жилого дома на улице Малые Каменщики.

//Новости партнеров

//В мире

Почему Подмосковье отказалось от немецких мусоросжигательных заводов?

Почему Подмосковье отказалось от немецких мусоросжигательных заводов?

Немцы предлагали поставить современный мусоросжигательный завод в Электростали. Чтобы мы, русские, наглядно увидели, как он работает и насколько он безопасен. Точь-в-точь такой же, как сейчас в Гамбурге. Немцы даже предлагали найти инвестиции в Германии. Мы отказались.

//Жаркое из блогов

Один процент населения Беслана

Один процент населения Беслана

Не будет сильным преувеличением сказать, что на этот текст у меня ушло 15 лет. За это время я написала много разных слов, первые из которых разбросаны по тетрадям, а самые новые – уже по разным приложениям. Удивительная сила слов помогала каждый раз вдохнуть и выдохнуть, но все эти слова оставались при мне.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Новая песня довела Сергея Лазарева до слёз

Новая песня довела Сергея Лазарева до слёз

Сергей Лазарев в Instagram рассказал поклонникам, что во время записи второй части нового альбома столкнулся с неожиданной проблемой: певец не может исполнить песню, потому что она доводит его до слёз.

//В мире

Названы самые комфортные города для жизни

Названы самые комфортные города для жизни

Эксперты проанализировали ряд показателей и составили рейтинг самых комфортных для жизни городов. Согласно последним данным, этот список составлялся с учетом более тридцати важнейших факторов.

//Потребитель

Через год чай и кофе будем пить по ГОСТу

Через год чай и кофе будем пить по ГОСТу

Правительство утвердило новые требования, предъявляемые к чаю и кофе. В частности, напитки не должны содержать красителей и усилителей вкуса. Помимо этого новым ГОСТом запрещается искусственная газация напитков.

//Происшествия

В Кемерово отец подарил соседке младенца и документы на ребенка

В Кемерово отец подарил соседке младенца и документы на ребенка

В Кемерово молодые родители оставили новорожденного младенца и документы на ребенка соседке, а сами отправились развлекаться с друзьями. Возвращать нерадивых родителей домой пришлось полицейским.

//В мире

Президент США поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Президент США поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны. О необычном поздравлении со стороны американского лидера рассказал один из журналистов.

//В мире

В Болгарии заявили, что борьба СССР с нацизмом не связана с освобождением Европы

В Болгарии заявили, что борьба СССР с нацизмом не связана с освобождением Европы

В Министерстве иностранных дел Болгарии сделали заявление, согласно которому принижается роль СССР во Второй мировой войне. Такое высказывание в болгарском МИД сделали в связи с открытием в Софии российской выставки в честь 75-летя освобождения Восточной Европы.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Хабаровске мужчина выстрелил в игравших во дворе детей, ранение получила девочка

В Хабаровске мужчина выстрелил в игравших во дворе детей, ранение получила девочка

В Хабаровске нетрезвый гражданин выстрелил из пневматической винтовки в играющих во дворе жилого дома детей. Согласно последней информации, полученной СК РФ, ребята шумели и мешали мужчине.

//Соцпакет

40-летняя гимнастка Светлана Хоркина ждет второго ребенка

40-летняя гимнастка Светлана Хоркина ждет второго ребенка

40-летняя гимнастка Светлана Хоркина в скором времени во второй раз станет матерью. Недавно спортсменка появилась на одном из мероприятий в свободном наряде, который продемонстрировал ее "положение".

//Происшествия

В шахте Забайкалья обрушение породы привело к гибели шахтера

В шахте Забайкалья обрушение породы привело к гибели шахтера

В Забайкалье на руднике Приаргунского производственного горно-химического объединения из-за обрушения горной породы погиб шахтёр. На предприятии рассказали, что ЧП произошло в 6 утра по московскому времени.

//Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал ключевые факторы развития онкологии

Главный онколог Минздрава назвал ключевые факторы развития онкологии

Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн в среду, 4 сентября, назвал в разговоре с журналистами основные факторы, которые влияют на развитие рака.

//В мире

Ученые заявили, что через 30 лет в мире не останется бананов

Ученые заявили, что через 30 лет в мире не останется бананов

Учёные из Великобритании посоветовали есть бананы, пока они ещё есть – ведь всего через 30 лет их может вовсе не остаться. Исследователи заметили, что глобальное потепление приводит к сокращению урожая бананов.

//Происшествия

В Пскове иномарка протаранила автобусную остановку с людьми, водитель скончался

В Пскове иномарка протаранила автобусную остановку с людьми, водитель скончался

В Пскове иномарка врезалась в автобусную остановку, на которой стояли люди. Согласно последней информации, в результате данной аварии один человек погиб, а еще четверо получили различные травмы.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры