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Убить дракона! В первый же день…

№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », Егор БОЛДИНСКИЙ ]

Убить дракона! В первый же день…
Автор победного гола Марат Измайлов (№7)

 Едва переселившись в Португалию, российский полузащитник Марат ИЗМАЙЛОВ воплотил в жизнь название известного фильма Марка Захарова. Сделал то, что издревле считается предметом доблести богатырей, – убил дракона. Причем в первом же официальном матче за новый клуб – лиссабонский «Спортинг». Красивейший дальний удар Марата принес «Львам» (как именуют в народе «Спортинг») победу (1:0) в национальном Суперкубке над чемпионом страны – «Порту», чьим символом является дракон. Измайлову, несколько последних месяцев проторчавшему на лавке «Локомотива» и потерявшему место в сборной, этот гол был не менее нужен, чем «Спортингу». 

Внутренний голос

 – Матч на Суперкубок отнюдь не изобиловал голевыми моментами. И если бы не ваш выстрел в момент, когда основное время уже близилось к концу, вероятно, дело бы дошло до серии пенальти. А там шансы были бы фифти-фифти. Как вы на него решились? Ведь до ворот было метров 30, голкипер «Порту» Элтон все видел, шансы пробить его были не слишком велики, и напрашивались более ожидаемые варианты продолжения атаки…

 – Не знаю… Внутренний голос подсказал: а ну-ка, Маратик, вдарь, как ты умеешь. Такое иногда случается. Траектория для меня, бьющего, была идеальной. Для Элтона, соответственно, – самой неудобной. Я подрезал мяч так, что он от него уходил. И попал в самый угол. Да, начало выдалось на славу, что правда, то правда.

 – Жаль только, что из-за травмы в минувший уикенд вы не сумели выйти на поле в первом туре чемпионата Португалии. Громил «Академику» из Коимбры (4:1) «Спортинг» уже без вас.

 – Был так заряжен на игру, что сам не заметил, как уже в начале матча с «Порту» повредил правую ногу. Это произошло в столкновении с Мареком Чехом. Я это выяснил позже, когда просматривал видеозапись. Правой же ногой и забил гол. В пылу борьбы ни о какой травме не думаешь. Доиграл до конца. А медосмотр показал, что у меня вывих. Но это пустяки. Уже дня через 4 я снова был в полном порядке и мог выполнять привычный объем работы на тренировках. Тренеры просто перестраховались, не выставив меня на «Коимбру». Кстати, тот факт, что я оказался в основе на матч с «Порту», для меня стал в некотором роде приятным сюрпризом. Ведь в контрольных поединках я выходил на замену, да и приличных игроков в «Спортинге» хватает.

«7» – особенный номер

 – Может быть, и хватает. Но именно вам выделили седьмой номер. А этот номер для «Спортинга» – особый: под ним играл некогда сам Луиш Фигу.

 – Вы хотите сказать, что во мне видят наследника великого Фигу? Не думаю, что здесь настолько глубокий подтекст. Пока я вижу для себя более прозаичную задачу: вписаться в команду, заиграть в ней. Хорошо бы проявить себя в Лиге чемпионов, куда «Спортинг» сейчас пробивается. Это сильный и престижный клуб. Так что не только он со мной, но и я с ним связываю определенные надежды.

 – Юрий Семин, оформлявший ваш переход, считает, что у вас должно получиться в Португалии. «Локомотив» отдал вас в аренду на год. А что дальше, по прошест­вии года?

 – Пока не загадываю. После того как тренером «Локо» стал Бышовец, играл я там мало. Поэтому надо будет все тщательно обдумать: как бы снова, вернувшись, не сесть на лавку. Если год пройдет так, как «обещает» Юрий Палыч, может быть, останусь в Лиссабоне и дальше. По условиям договора, «Спортинг», если пожелает приобрести меня в собственность, будет иметь предпочтительное право перед другими клубами.

 – В «Спортинге» образовалась целая колония игроков, прошедших школу российской премьер-лиги.

 – Вместе со мной – четверо. Причем словацкий защитник Марьян Гад – мой, можно сказать, теперь уже двойной одноклубник. Как и я, он отдан в аренду «Локомотивом». Дерлей недавно играл за «Динамо», а черногорец Симон Вукчевич – за «Сатурн». С ним можно говорить на русском. С остальными игроками общаюсь по-английски.

 – С кем из партнеров успели подружиться?

 – Наиболее теплые отношения у меня установились с Мигелом Велозу – также полузащитником, его недавно в первый раз пригласили в сборную Португалии. Как только я приехал в Лиссабон, он пригласил меня вместе отобедать. Жоао Моутинью, который в свои 20 лет уже в сборной не новичок, а в «Спортинге» заработал капитанскую повязку, тоже проникся ко мне расположением. Ведь я помог ему стать самым юным капитаном в истории португальского футбола, чья команда выиграла престижный трофей.

 – А что болельщики? Уже наделили вас прозвищем?

 – А как же! «Русская бомба»… Теперь волей-неволей придется соответствовать такому «титулу».

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