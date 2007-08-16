Чемпионская модель

За десять туров до окончания первенства России по футболу московский «Спартак» выглядит наиболее вероятным претендентом на чемпионство. Красно-белые без больших потерь вышли из кризиса и, сменив главного тренера, выдали семиматчевую беспроигрышную серию. «Аргументы неделi» решили разобраться в причинах метаморфозы, произошедшей с командой.

«Спартак» прежним не стал

ПРЕБЫВАНИЕ Владимира Федотова на посту главного тренера «Спартака» прошло под знаком поиска спартаковской игры. Половину прошлого сезона и половину этого в действиях вице-чемпиона России все старались найти черты команды, которая задавала тон в нашем футболе в конце прошлого века. Если находили – радовались: «Спартак» стал прежним! Потом выяснялось, что радость преждевременна, но недостатки в игре красно-белых списывались на издержки творчества.

Весной этого года Федотов снискал всеобщее восхищение отношением к молодым футболистам, которых он начал постоянно выпускать на поле независимо от важности матчей. Прудников, Дзюба, Шишкин, Торбинский, Ребко, Кудряшов принялись добывать очки, посрамляя скептиков. Стабильности, однако, молодым, как и предполагалось, не хватило, и после пятиматчевой безвыигрышной серии руководство «Спартака» решило сменить Федотова на Станислава Черчесова, занимавшего на тот момент в клубе должность спортивного директора. Произошло то, что и должно было произойти, наверное, еще год назад, когда бывший вратарь «Спартака» перебрался в Россию из Австрии.

Что изменил Черчесов

ГОВОРЯТ, из вратарей редко получаются хорошие тренеры. Черчесов пока это утверждение опровергает. Ему, похоже, постепенно удается то, что не удалось Федотову: «Спартак» возвращает свой стиль. Сегодня трудно представить, что команда выйдет на поле с одним нападающим, как это не раз случалось при Федотове. В прошлом осталась и схема с двумя опорными полузащитниками, столь несвойственная «Спартаку» чемпионских времен.

«Пожалуй, сегодня «Спар­так» возвращается к модели игры, которую придумал Ко­н­стантин Бесков и которую успешно применял Олег Романцев, – считает известный в прошлом защитник «Спар­така» и сборной СССР Алек­сандр Бубнов. – Четыре защитника, один опорный полузащитник и пять игроков атаки – Федотов от этой схемы отошел, Черчесов ее вернул. Команда вспомнила, что такое быстрый первый пас. Говорят, «Спартак» побежал. На самом деле, это мяч у него побежал. На мой взгляд, заслуга в этом и тренера Сергея Родионова, который пока лучше, чем главный тренер, знает возможности игроков. Особенно молодых – они прошли через дубль, когда Родионов им руководил. Знаю, что Черчесов с ним советуется».

В отличие от Федотова Черчесов готов рискнуть даже в сложный момент. В матче 19-го тура против «Томи» при счете 1:2 он выпустил на поле третьего нападающего (Дзюбу) вместо защитника Шишкина, и в последние шесть минут «Спартак» забил два мяча и вырвал победу.

Не проигрывать конкурентам

В ПОСЛЕДНИХ десяти турах лидер чемпионата шесть матчей сыграет на своем поле, в том числе с ЦСКА, «Москвой» и «Динамо», и четыре в гостях, в том числе против «Локомотива» и поднявшего голову «Сатурна». Чтобы сохранить за собой первое место и в ноябре, когда завершится первенство, красно-белым достаточно не проигрывать основным конкурентам и брать очки у середняков («Рубин», «Химки») и аутсайдеров («Спартак» Нальчик, «Ростов»).

Нынешнему «Спартаку» такая задача вполне по силам, благо у конкурентов проблем хватает. Звезды «Зенита» все никак не сыграются, «Локомотив» близок к смене главного тренера (говорят, отставка Анатолия Бышовца – вопрос решенный), ЦСКА не блистает даже с бразильцами в составе, у «Москвы» нет запаса прочности…

Правда, благоприятный расклад может изменить Лига чемпионов, куда команда Черчесова, разумеется, стремится пробиться. Хватит ли у «Спартака» сил, чтобы вести борьбу на два фронта? Частично ответ на этот вопрос дадут матчи 3-го квалификационного раунда против шотландского «Селтика». В прошлом сезоне, если кто забыл, «Спартаку» хвастать было нечем. В групповом турнире он сыграл вничью с мюнхен­ской «Баварией» и лиссабонским «Спортингом», а в последнем туре взял верх над португальцами. Третье место в группе дало красно-белым право выступить в Кубке УЕФА, где они были биты «Сельтой».

Но это – о «Спартаке» прош­логоднем. Может быть, нынешний, переживший метаморфозу, способен на большее?